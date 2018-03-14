اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین سوخت در جاده چالوس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا معظمی گودرزی صبح چهارشنبه در نشست شورای مدیریت بحران استان البرز، بابیان اینکه پلیس‌راه استان عنوان پلیس‌راه برتر کشور را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: این عنوان نشان از شایستگی و زحمات نیروهای پلیس دارد.

وی بابیان اینکه البرز در تعطیلات نوروزی از پرترددترین استان‌های کشور است، گفت: جاده چالوس خط‌کشی شده است، از مسئولان می‌خواهیم حاشیه‌های این جاده نیز خط‌کشی شود تا مسافران در شب و هنگام بارندگی با مشکل مواجه نشوند.

سرهنگ گودرزی با اشاره به اینکه جاده چالوس در ایام نوروز پرتردد همراه با بار ترافیک است، بیان کرد: برخی از مسافران به دلیل ترافیک بنزین تمام می‌کنند به همین منظور از مسئولان مربوطه می‌خواهیم تمهیدات لازم را بی اندیشند.

پیش‌بینی بارش باران در البرز طی ایام نوروز

وی در بخش دیگری با اشاره به تشدید کنترل محورهای اصلی استان البرز در ایام تعطیلات نوروزی، از استقرار پنج دستگاه موتورسیکلت پلیس برای کنترل رانندگان پرخطر خبر داد.

در ادامه این نشست منصور رحمانیان مدیرکل هواشناسی استان البرز از بارش خفیف باران حدفاصل ششم تا چهاردهم فروردین‌ماه خبر داد و اظهار کرد: وضعیت جوی هوا در این ایام ناپایدار خواهد بود.

وی بابیان اینکه بارش باران به‌صورت رگباری خواهد بود، خاطرنشان کرد: ماکزیمم بارندگی در سطح استان ۱۹ میلی‌متر پیش‌بینی می‌شود.

محمد یساولی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج نیز در ادامه از فعالیت ۲۶ ایستگاه آتش‌نشانی در ۱۴ نوبت طی ایام نوروز خبر داد و اظهار کرد: نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی از ۲۸ اسفند تا ۱۴ فروردین‌ماه به‌صورت آماده‌باش هستند.

استقرار خودروی آتش‌نشانی در جاده چالوس

وی بابیان اینکه همه مسئولان ایستگاه‌های آتش‌نشانی در ایام نوروز در حوزه کاری خود حضور خواهند داشت، گفت: مسئولان در یک برنامه مشخص از ساعت ۷ صبح تا ۲۲ شب در محل کار خود حضور دارند.

یساولی از استقرار خودروهای آتش‌نشانی در پنج نقطه از شهر طی ایام نوروز خبر داد و گفت: همچنین یک دستگاه خودرو در جاده چالوس مستقر می‌شود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کرج از استقرار نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی در روز طبیعت در ۱۲ پارک بزرگ واصلی شهر خبر داد.