آینده نگری در طراحی برنامه های شهری مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح چهارشنبه در دیدار با شهرداران شهرهای خراسان جنوبی اظهار کرد: مسولیت سنگینی که بر عهده مجموعه شهرداری است از دو جهت دارای اهمیت است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: از یک منظر شهرداری و مجموعه شورای شهر ارتباط مستقیمی با مردم و مشکلات روزمره آنان دارد.

آیت الله عبادی ادامه داد:عمل به وظایف و یا کم کاری شهرداری به واسطه همین ارتباط مستقیم با مردم در جامعه تاثیر گذار و نقش آفرین است.

وی با اشاره به اینکه گره گشایی از امور مردم بالاترین عبادت از منظر خداوند است؛ افزود:فعالیت ما در مجموعه شهرداری نیز باید با همین نگاه گره گشایی از مردم باشد.

نماینده ولی فقیه درخراسان جنوبی گفت:اینکه در محل کار خود منتظر باشیم تا کسی مشکل خود را مطرح کرده و پی گیر رفع آن باشیم از منظر دین بسیار ارزشمند است.

عبادی اظهار کرد: هرچه در گره گشایی امور مردم سختی بیشتری را متحمل شویم اجر بیشتری خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد:نکته قابل توجه دیگر این است که برنامه های شهرداری باید با آینده نگری طراحی شود.

آیت الله عبادی ادامه داد:اگر امروز برنامه ای برای شهر طراحی می کنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که ثمره این طرح یک دهه آینده چه تأثیری بر رفاه مردم و شکل شهر خواهد داشت.

وی افزود: امروزه در برخی مناطق شهری کمبودهایی در زمینه مسجد؛ فضاهای ورزشی و آموزشی داریم که به دلیل عدم توجه به نقشه جامع شهری رخ داده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی یادآور شد: روزمرگی کردن در کارهای دراز مدت پسندیده نیست و ما را به نتیجه مطلوب نمی رساند.