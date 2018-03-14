۱۶۸ کرمانشاهی قربانی چهارشنبه سوری شدند/رویاهایی که در آتش سوخت

خبرگزاری مهر – گروه استانها: کهن آیین دیرینه ایرانیان زمانی محفل سور و شادی برای مردم بود، اما این مراسم زیبای باستانی و جشن سده با پیرایه های خرافی دستخوش تغییر شده و هرساله ایام پایانی سال را به کام برخی از خانواده های ایرانی تلخ می کند.

جشنی که در قدیم الایام با برافروختن آتش بر بام ها و پریدن اعضای خانه از روی آن برپا می شد تا ناراحتی ها و نگرانی های سال کهنه را به دامان سرخ آتش بسپارند و سال نو را با شادی و دلخوشی آغاز کنند، در این سال ها به کلی تغییر کرده و با فاصله گرفتن از آن باورهای زیبا، چهارشنبه آخر سال خیابان های شهر را به میدان های جنگ شبیه کرده است.

از چند روز قبل از چهارشنبه سوری شهر چهره جنگی به خود می گیرد، صدای انفجار هر از گاهی در ساعات مختلف روز و شب از گوشه گوشه شهر می آید و این روزها که باید بستری برای شادی آغاز سال جدید باشد به میدان تخلیه هیجان و سوختن رویای کودکان و نوجوانان تبدیل شده است.

از سوی شادی این ایام بهانه ای برای خرید و تهیه مواد محترقه و ترجیحا با صداهای انفجار بلندتر و قدرت لرزه های بیشتر شده، آن هم توسط نوجوانانی که غافل از تبعات بعدی ناشی از استفاده از این مواد و صرفا برای تخلیه هیجان کاذب خود از آن استفاده میکنند و در واقع نوجوانان در این شب بیشترین مشتریان مواد محترقه خطرناک هستند.

بروز رفتارهای آمیخته با هرج و مرج و هنجارشکنی با هدف قرار دادن سلامتی مردم و رهگذران در شمایل انفجارهای مهیب نه تنها باعث تحریف این آیین زیبا شده بلکه با روح این مراسم شادی آفرین باستانی در تضاد است.

امسال هم گذشت و با وجود تمام هشدارها برای برخورد با هنجارشکنان و راه اندازی کمپین های مختلف برای کاستن از تبعات منفی و تلفات ناشی از چهارشنبه سوزی متاسفانه باز هم شاهد اتفاقات ناگواری در استان کرمانشاه بودیم.

۱۶۸ نفر در حوادث چهارشنبه سوری مصدوم شدند/۳ نفر قطع عضو

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین آمار مصدومین چهارشنبه آخر سال استان کرمانشاه را ۱۶۸ نفر اعلام کرد.

این مسئول افزود: از این تعداد ۳ مورد قطع عضو شده و ۴۳ مورد نیز بستری شده است.

وی تعداد مصدومان سرپایی را ۷۶ مورد اعلام کرد و گفت: همچنین ۴۹ مورد از مصدومان تحت نظر بودند.

مدرسی ۱۳۱ تن از ۱۶۸ مصدوم را مربوط به شهرستان کرمانشاه دانست و افزود: ۹ تن مربوط به کنگاور، ۴ تن مربوط به سنقر، ۶ تن مربوط به جوانرود، ۶ تن مربوط به اسلام‌آبادغرب، ۴ تن مربوط به گیلانغرب، ۳ تن سرپلذهاب، ۳ تن صحنه، ۱ تن قصرشیرین و ۱ مورد مربوط به روانسر بود.

وی ادامه داد: از نظر جنسیت نیز ۱۳۶ تن از مصدومین مرد و ۳۲ تن زن هستند.

وقوع ۱۱ مورد آتش سوزی در شب گذشته/انفجار یک منزل مسکونی

رئیس سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع ۱۱ مورد آتش سوزی در شب چهارشنبه آخر سال در شهر کرمانشاه خبر داد.

غلامرضا رضایی گفت: یک مورد از این حوادث انفجار یک منزل مسکونی بود که به مرکز فوریت‌های سازمان ۱۲۵ اعلام شد که به دنبال آن یک نفر مصدوم شده است.

این مقام مسئول بیان داشت: دیگر موارد آتش سوزی مربوط به آتش سوزی درختان، مخازن زباله و لاستیکهای فرسوده بوده است که با حضور آتش نشانان آتش سوزی مهار شد.

رضایی اظهار داشت: ۲ مورد حادثه واژگونی خودرو نیز رخ داد و نیروهای امدادی و ستادی همچنان در سطح شهر مستقر و گشتهای سیار درحال گشت زنی هستند.

تخلیه چشم پیرمرد ۶۰ ساله /قطع انگشت پسر ۱۳ ساله

اما دیشب بیمارستان های کرمانشاه هم شب پر کاری را پشت سر گذاشتند، به ویژه بیمارستان‌های آیت الله طالقانی و امام خمینی (ره) شهر کرمانشاه بیشترین پذیرش مصدومین را داشتند.

طبق آخرین آمار اعلامی ۶۵ مصدوم با مراجعه به بیمارستان امام خمینی(ره) شهر کرمانشاه تحت درمان قرار گرفتند و سه نفر در بخش‌های بیمارستان بستری شدند.

همچنین ۳ مصدوم از بیمارستان امام خمینی (ره) شهر کرمانشاه به بیمارستان آیت الله طالقانی منتقل شدند و یک مصدوم نیز که از ناحیه چشم آسیب جدی دیده بود، به تهران اعزام شد.

پیرمرد ۶۰ ساله کنگاوری که بر اثر انفجار مواد محترقه از ناحیه چشم دچار مشکل شد پس از انتقال به بیمارستان امام خمینی(ره) شهر کرمانشاه بر اثر شدت جراحات وارده چشم چپش تخلیه شد و چشم راست نیز دچار آسیب جدی شده است.

اولین مصدوم و قربانی حوادث شب گذشته در کرمانشاه نیز نوجوان ۱۳ ساله ای بود که متاسفانه دچار قطع عضو شد و انگشت شصت خود را از دست داد.

یک جوان ۲۱ ساله کرمانشاهی هم بر اثر انفجار مواد محترقه دچار سوختگی شد که با انتقال به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر کرمانشاه، بند انگشت میانه دست راست این جوان کرمانشاهی بر اثر شدت جراحات وارده قطع شد.

به گزارش مهر، این حوادث ناگوار شب گذشته باز هم نشان داد که در انجام کارها و اقدامات فرهنگی برای آگاهی نسل جوان چقدر کوتاهی شده است و سال به سال این جشن باستانی در حال تبدیل شدن به یک معضل انسانی و اجتماعی است.

به عقیده کارشناسان جلوگیری از انباشت هیجانات نوجوانان و جوانان با اجرای برنامه های شاد و بازی ها و سرگمی های جذاب در طول سال مسئله مهمی برای پیشگیری و کنترل این معضل است که شهرداری و دیگر نهادهای فرهنگی از آن غافل هستند.