ایران آماده تامین داروهای جمهوری آذربایجان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در دیدار شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان و رئیس آذری کمیسیون مشترک جمهوری ایران و آذربایجان با اشاره به تاکید روسای جمهور دو کشور ایران و آذربایجان مبنی بر گسترش روابط میان دو کشور، افزود: دو کشور ایران و آذربایجان ریشه های فرهنگی، علائق و سلایق مشترکی دارند و گسترش روابط دو کشور ایران و آذربایجان باعث سعادت دو ملت خواهد شد.

وی گفت: منافع امروز و فردای دو کشور در حوزه امنیتی، اقتصادی و استقلال در گرو گسترش و توسعه همکاری و های دو کشور است و زمینه های همکاری میان دو کشور زیاد است.

هاشمی با تاکید بر ضرورت افزایش سرعت توسعه همکاری میان دو کشور، گفت: روسای جمهور دو کشور در بخش سلامت انتظار بیشتری برای عملیاتی شدن توافقات دارند البته تقصیر و ایراد از ما نیست؛ به طور مثال ما حاضریم دارو را با یک سوم قیمت بین المللی برای آذربایجان تامین کنیم و قرار بود ظرف یک ماه وزرای بهداشت دو کشور با یکدیگر ملاقات داشته باشند تا برنامه اجرایی برای رسیدن به این برنامه ها را تدوین کنند اما این اتفاق نیفتاد و ما همه نوع آمادگی داریم تا در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی چه در تولید و چه صادارت و توسعه روابط میان دو کشور در این حوزه ها اقدام کنیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه در بخش درمان سه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، تبریز و اردبیل آماده همکاری با جمهوری آذربایجان هستند، افزود: علاوه بر این دانشگاه ها، دانشگاه های دیگر کشور آماده هستند تا با جمهوری آذربایجان در حوزه سلامت همکاری کنند و سه دانشگاه آذری زبان ما یعنی تبریز و ارومیه و اردبیل تقبل کرده اند که بیمارستانی در جمهوری آذربایجان راه اندازی کنند و یا تبادل دانشجو صورت گیرد و می خواهیم هر چه سریعتر این اقدامات صورت گیرد.

وی با اشاره به حضور برخی از بیماران آذربایجان در ایران برای دریافت خدمات درمانی از بیمارستان های ایران، گفت: می توانیم کمیته ای تشکیل بدهیم تا بررسی کنند که بیماران برای دریافت چه خدمتی به ایران می آیند و تعهدات دو طرفه اجرایی شود.

وزیر بهداشت افزود: در حال حاضر بیست سال است که بیماران ایرانی دیگر برای درمان به خارج از کشور فرستاده نمی شوند و در همین بیمارستان های داخل، خدمات درمانی را دریافت می کنند اما در گذشته بیش از نیمی از بیماران به خارج از کشور برای درمان مراجعه می کردند.

هاشمی افزود: میتوانیم در حوزه تبادل دانشجوی علوم پزشکی، تربیت متخصص و انجام پیوندها و اداره بیمارستان ها برنامه مشترک ۷-۸ ساله تدوین کنیم تا دو کشور با هم همکاری های مشترک داشته باشند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه توسعه روابط میان ایران و آذربایجان در تحکیم روابط دو کشور موثر خواهد بود، افزود: حوزه سلامت آماده هر نوع همکاری با جمهوری اذربایجان است و این یک اعتقاد عمیق است که ریشه آن در تاریخ میان دو ملت ایران و آذربایجان دارد.

هاشمی ضمن ابراز خرسندی از حمایت عالی ترین مقام دو کشور ایران و آذربایجان از حوزه سلامت، گفت: ما آماده هر نوع همکاری با کشور آذربایجان هستیم و هیچ نگاه اقتصادی نداریم و نگاهمان برادرانه است و این بهترین معامله ای است که می تواند در زندگی ملت های دو کشور اتفاق بیفتد.

روابط دو کشور ایران و آذربایجان در حال رشد و گسترش است

دکتر شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان و رئیس آذری کمیسیون مشترک جمهوری ایران و آذربایجان در دیدار با وزیر بهداشت کشورمان ضمن تشکر از وزیر بهداشت، گفت: دو ملت ایران و آذربایجان دارای ارزش ها، فرهنگ و دین مشترک هستند و می توان گفت دوستی و برادری دو ملت ایران و آذربایجان می تواند نمونه ای برای روابط کشورهای جهان باشد.

وی با اشاره به اینکه روابط دو کشور ایران و آذربایجان در حال رشد و گسترش است، افزود: اراده سیاسی برای توسعه روابط میان دو کشور وجود دارد و زمینه همکاری میان ایران و آذربایجان بسیار وسیع و متنوع است و ۵۰ نفر از سوی کشور آذربایجان برای شرکت در کمیسیون مشترک به ایران آمده اند و مذاکراتی را در ایران داشتند و از اینکه یکی از موضوعات همکاری ما در این کمیسیون حوزه سلامت است خوشحالیم.

وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان و رئیس آذری کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان با بیان این که در حوزه سلامت، ظرفیت بالایی برای همکاری میان دو کشور ایران و آذربایجان وجود دارد، گفت: در سه حوزه درمان، آموزش پزشکی و دارو می توانیم همکاری های مشترکی داشته باشیم و طرح تولید دارو برای سرمایه گذاری ایرانیان در آذربایجان نیز وجود دارد و در بخش آموزش پزشکی خواستار تبادل دانشجو هستیم.

وی بر لزوم تسریع در ارتقای روابط میان ایران و آذربایجان تاکید کرد و افزود: بیماران ما برای درمان به ایران مراجعه می کنند و بیشترین افراد مراجعه کننده طبقه متوسط جمهوری آذربایجان هستند.