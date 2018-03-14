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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۲۸

سرپرست اورژانس فارس خبرداد:

چهارشنبه آخر سال در فارس ۸۷ مصدوم برجا گذاشت

چهارشنبه آخر سال در فارس ۸۷ مصدوم برجا گذاشت

شیراز- سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس از مصدومیت ۸۷ نفر در چهارشنبه آخر سال خبر داد.

به گزارش  خبرگزاری مهر، دکتر محمدجواد مرادیان با بیان اینکه شب گذشته، بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، بیش از هزار مصدوم در ماموریت های امدادی اورژانس به ثبت رسیده است، گفت: از این تعداد، ۳۲ مورد مربوط به استان فارس بوده است.

او افزود: مجموع تعداد مصدومانی که شب گذشته به بیمارستان های استان فارس مراجعه داشته اند، ۸۷ مورد بوده که از این تعداد، ۳۱ مورد با آمبولانس های اورژانس اعزام شده اند.

سرپرست اورژانس فارس بیشترین آسیب ها در مصدومان شب گذشته استان فارس را مربوط به ناحیه دست، سر، گردن و پا اعلام کرد و ادامه داد: شایع ترین علت آسیب ها نیز سوختگی، همراه با انواع آسیب ها بوده است.

او مجموع ماموریت های شب گذشته در شیراز را ۴۰۹ مورد اعلام کرد و گفت: مصدومان چهارشنبه آخر سال در شهر شیراز ۲۴ نفر و در شهرستان های استان، هشت نفر بوده اند.

سرپرست اورژانس فارس از فعالیت ۱۵۳ دستگاه آمبولانس، شب گذشته در استان فارس خبر داد که ۵۳مورد در شیراز بوده و در کنار دو دستگاه اتوبوس آمبولانس و دو دستگاه موتورلانس، کار خدمت رسانی به مصدومان را به صورت لحظه ای انجام داده اند.

دکتر مرادیان اضافه کرد: متاسفانه شب گذشته برای نیروهای اورژانس نیز بدون حادثه نبود و در اثر اصابت ترقه، شیشه یکی از دستگاه های آمبولانس اورژانس دچار شکستگی شد.

کد مطلب 4251671

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