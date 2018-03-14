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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۴۱

کوهنوردی ایران صاحب سهمیه المپیک زمستانی جوانان ۲۰۲۰ شد

کوهنوردی ایران صاحب سهمیه المپیک زمستانی جوانان ۲۰۲۰ شد

با اعلام فدراسیون جهانی کوهنوردی با اسکی، ایران برای بازی‎های المپیک زمستانی ۲۰۲۰ سوئیس صاحب دو سهمیه در بخش دختران و پسران شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام فدراسیون جهانی کوهنوردی با اسکی (ISMF) و تائید کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی برای بازی های المپیک زمستانی جوانان ۲۰۲۰ سوئیس صاحب سهمیه شده است.

در واقع بر اساس رتبه بندی مسابقات کوهنوردی با اسکی قهرمانی آسیا که اوایل اسفندماه در چین برگزار شد، دو سهمیه در بخش پسران و دختران برای المپیک زمستانی جوانان ۲۰۲۰ به ایران داده شده است.

لازم به ذکر است در رقابتهای آسیایی ونلانگ چین تیم ملی کوهنوردی با اسکی کشورمان با کسب ۸ مدال شامل ۱ طلا ۳ نقره و ۴ برنز پس از کشور چین در رتبه دوم آسیا قرار گرفت. 

کد مطلب 4251674
زینب حاجی حسینی

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