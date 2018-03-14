آمادگی حرم مطهر رضوی برای پذیرایی از ٨ میلیون زائر نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، سید مرتضی بختیاری در ششمین جلسه ستاد خدمات سفر خراسان رضوی که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در سازمان مرکزی آستان قدس رضوی برگزار شد، اظهار کرد: بنا بر اعلام منابع رسمی در سال جدید شاهد افزایش ١٠ تا ١٥ درصدی تشرف زائران به بارگاه مطهر امام رضا(ع) خواهیم بود.

وی تصریح کرد: ٤٨ جلسه کارشناسی و تخصصی با حضور مدیران و مسئولان آستان قدس رضوی و دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌رسان استان برگزار شده تا سطح کمی و کیفی خدمات را تا حد مطلوب افزایش دهیم.

بختیاری با اشاره به تشرف بیش از ٣١ میلیون زائر به حرم مطهر رضوی در سال ٩٦ گفت: بحمدالله دلدادگی و عرض ارادت مردم ایران اسلامی و عاشقان امام رئوف(ع) در حال افزایش است و این موضوع رسالت و تکلیف خطیر خدمتگزاران در حوزه های مختلف را مضاعف می‌کند.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی بیان داشت: در این ایام ٢٥٠ هزار خادم و خادمیار فراخوان شده اند و ظرفیت روزانه ناهار مهمانسرای حضرت نیز تا ٥٠ هزار وعده افزایش یافته است.

وی گفت: برای برگزاری سخنرانی مقام معظم رهبری در اماکن متبرکه پیش بینی ها و تمهیدات لازم صورت گرفته و عملیات پوشش تصویری در ٥٠ نقطه اماکن متبرکه انجام خواهد شد.

بختیاری تصریح کرد: همچنین در تالار قدس کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی سخنرانی مقام معظم رهبری به ٤ زبان زنده دنیا به صورت همزمان ترجمه خواهد شد تا زائران غیرایرانی نیز امکان استماع سخنان ولی امر مسلمین جهان را داشته باشند.

وی با اشاره به افزایش ٣٠ درصدی برنامه‌های فرهنگی نوروزی حرم مطهر اظهارکرد: هدف ما عمق بخشی و تخصصی کردن اقدامات تبلیغی و فرهنگی حرم امام رضا(ع) است.

بختیاری در ادامه ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته برای تامین پارکینگ مورد نیاز زائران در محدوده حرم مطهر، گفت: با فضاهایی که توسط آستان قدس در اختیار شهرداری مشهد قرار گرفته امکان پارک ٣٠ هزار خودرو به وجود آمده است.

وی خاطرنشان کرد: مفروش کردن تمامی صحن‌ها و پارکینگ‌های شماره ١ و ٣ در زیرگذر حرم مطهر و درنظر گرفتن ١٠٠ دستگاه ون و مینی بوس برای تسهیل تردد زائران از دیگر اقداماتی است که برای افزایش رفاه حال زائران انجام شده است.