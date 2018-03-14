شرایط ویژه پلیس راه البرز در ایام نوروز/لزوم استقرار بالگرد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ارتقایی صبح چهارشنبه در نشست شورای مدیریت بحران استان البرز، بابیان اینکه امکانات استان برای خود استان مناسب است، اظهار کرد: نمی‌توان از امکانات و تجهیزات بحرانی استان البرز در حد مواجهه با شرایط ملی انتظار داشت.

وی بابیان اینکه تلاش مضاعف مدیران خلاء کمبود امکانات و تجهیزات بحرانی را به نحوی کاهش داده است، افزود: کسب عنوان برتر پلیس‌راه البرز در کشور نشان از این تلاش است.

وی با اشاره به ۲۹ میلیون تردد در محورهای اصلی البرز طی ایام نوروز سال جاری، تأکید کرد: پلیس‌راه استان البرز در ایام نوروز شرایط ویژه‌ای دارد زیرا مسافران برای رفتن به ۱۴ استان کشور از محورهای این استان تردد می‌کنند.

ارتقایی بابیان اینکه مدیران با تعصب نسبت به حوزه عملیاتی خود در ایام نوروز فعالیت کنند، خاطرنشان کرد: باید بتوانیم لحظات خوشی را برای مسافران نوروزی فراهم کنیم.

وی از لزوم استقرار ۵ بالگرد تا شب عید در سطح استان خبر داد و گفت: لزوم این اقدام در جلسات گذشته عنوان‌شده است اما متأسفانه مسئولان مربوطه نسبت به اجرای آن اقدام نکرده‌اند.

وی بابیان اینکه پیمانکار مربوطه در موضوع ایجاد پد بالگرد آماده است، از مسئولان خواست تا نسبت به اجرای این دستور اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بابیان اینکه دستگاه‌های امدادی آمادگی لازم را برای شرایط بحرانی در مسیر رودخانه‌ها داشته باشند، تأکید کرد: شبکه اطلاع‌رسانی ویژه‌ای برای مسئولان ایجاد شود تا به‌موقع از اتفاقات شهری باخبر شوند.

وی همچنین بر اینکه مدیران باید در ایام تعطیلات نوروزی در دسترس باشند، تأکید کرد.