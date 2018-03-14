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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۳۹

در فسا برگزار شد؛

«عصر شعر بهار» همراه با تجلیل از دکتر محمدحسین بهرامیان

«عصر شعر بهار» همراه با تجلیل از دکتر محمدحسین بهرامیان

شیراز- «عصر شعر بهار» همراه با تجلیل از دکتر محمدحسین بهرامیان در فسا برگزار شد.

محمدکاظم رحمانی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فسا با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، افزود: سه شنبه شب با حضور جمعی از شاعران فارس «عصر شعر بهار» در فسا برگزار شد.

در این محفل ادبی شاعرانی از شیراز، فیروزآباد، داراب، استهبان و جهرم دل سروده های  خود را در وصف بهار سرودند و گروه موسیقی سنتی گلبانگ قطعاتی را اجرا کردند که مورد استقبال قرار گرفت.

در ادامه از خدمات و فعالیت های ادبی دکتر محمدحسین بهرامیان شاعر و استاد دانشگاه با اهدای لوح سپاس و هدایا تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهرامیان تاکنون ۷ اثر از جمله معشوقه های من همه کلمه بودند، راز تپه های اشلو، این وصله ها به ماه نمی چسبد، همیشه تر از هرچه اتفاق، خلاصه خوبی ها، حجره های ملکوت در شب دف کوبی خمپاره ها و از عشیره آفتاب به زیور طبع آراسته است .

کد مطلب 4251687

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