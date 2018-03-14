فعالیت ناجا بدون همکاری مردم و فرهنگ سازی رسانه سخت تر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی صبح چهارشنبه با حضور در نشست خبری فرمانده انتظامی شرق استان تهران که در محل فرماندهی انتظامی شرق استان تهران برگزار شد، طی سخنانی ضمن گرامیداشت یاد شهدای ناجا اظهار داشت: عزیزان شهیدی که مظلومانه اما عزتمندانه در مقابله با دراویش داعشی به شهادت رسیدند و خون مطهر آن ها داعشی ها را رسوا کرد و این شهدا توانستند با حرکت خوب خود دست ردی به سینه دشمنان بیرونی و نفوذی های داخلی زد و همچون همیشه سرفرازی و عزت را به ملت و کشور هدیه دادند.

محمودی افزود: امروز نیروی انتظامی در عرصه های متعددی فعالیت دارد و اگر همکاری مردم و فرهنگ سازی رسانه ای نباشد انجام وظایف ناجا بسیار سخت خواهد شد.

وی در ادامه بیان داشت: بحمدالله ارتباط پلیس با رسانه خوب بوده است، باید این ارتباط حفظ شود، هرکجا نقد بود مطرح شود، اما به عنوان یک عنصر تاثیرگذار پلیس را همراهی کنیم چرا که پلیس خدمتگزار جامعه است و اگر پلیس نباشد جامعه در حوزه های مختلف دچار انحرافات و مشکلاتی خواهد شد.

امام جمعه موقت ورامین با اشاره به اینکه انصاف و اخلاق در رسانه اهمیت بسیاری دارد گفت: الحمدالله در حوزه شرق استان تهران شاهد این انصاف بوده ایم و امیدواریم در سال جدید شاهد تلاش های روز افزون باشیم.

وی افزود: در گذشته دریافت گواهینامه و گذرنامه و دیگر خدمات برای مردم این منطقه بسیار وقت گیر بود، که با استقرار فرماندهی شرق استان تهران این مشکلات حل شد و ما سالها است که می گوییم، مدیری که در تهران نشسته و دریای بیکران تهران را می بیند، نمی تواند شهرستان های استان را ببیند و انجاست حق مردم در این میان گممی شود و اقدام نیروی انتظامی در جدا کردن شرق و غرب استان تهران از تهران بزرگ باید در شاخه های عملکردی دولت اجرا شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران در پایان بیان داشت: در حوزه خدمات اجتماعی و دیگر خدمات، نیاز به جدا کردن جمعیت میلیونی شهرستان های استان از شهر تهران دارد.