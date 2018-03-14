  1. استانها
  2. گلستان
۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۵۲

شهردار گرگان:

کاروان «گرگان و بهار» در آستانه سال نو آغاز به کار می‌کند

کاروان «گرگان و بهار» در آستانه سال نو آغاز به کار می‌کند

گرگان- شهردار گرگان گفت: کاروان «گرگان و بهار» با پیام نشاط و بهار طبیعت در آستانه سال نو آغاز به کار می‌کند.

عبدالرضا دادبود درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این کاروان که در قالب یک اتوبوس کوچک (میدل باس) طراحی شده از ۲۵ اسفند تا پایان تعطیلات نوروزی با هدف اشاعه پیام نشاط و بهار طبیعت در قالب معرفی سنن، جاذبه‌های طبیعی و تاریخی شهر گرگان در محلات مختلف بخصوص محلات کم برخودار از امکانات رفاهی به حرکت در خواهد آمد.

وی افزود: با توجه به این‌که ایجاد نشاط یکی از راه‌کارهای برون رفت از آسیب‌های اجتماعی است، لذا یک گروه هنری برای اجرای برنامه‌های هنری در محلات مختلف با این میدل باس همراه خواهند بود.

دادبود ادامه داد: با هماهنگی‌های صورت گرفته با سازمان میراث فرهنگی استان و هفت هتل شهرستان گرگان، این اتوبوس از تاریخ دوم فرورین به همراه دو دستگاه اتوبوس، هر روز جلوی یکی از هتل‌های گرگان توقف کرده و گردشگران و مسافران را رایگان به نقاط مختلف شهرگرگان می‌برد.

وی بیان کرد: از آنجا که گرگان یکی از شهرهای پر تردد شمال کشور در ایام تعطیلات نوروزی است و بسیاری از مسافران با جاذبه‌های تاریخی و گردشگری شهر گرگان آشنائی ندارند، اجرای این طرح تاثیر زیادی در معرفی جاذبه‌های طبیعی و تاریخی گرگان به مسافران دارد.

شهردار گرگان تصریح کرد: شهرداری گرگان در عملکرد جدید خود که با ارائه طرح‌های نوروزی آغاز شده، سعی کرده است تا در کنار فعالیت‌های عمرانی، اجرای برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی را در جهت ایجاد نشاط و سلامتی شهروندان افزایش دهد.

گفتنی است این طرح توسط سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری گرگان برنامه‌ریزی و به اجرا در خواهد آمد.

کد مطلب 4251694

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها