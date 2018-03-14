عبدالرضا دادبود درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این کاروان که در قالب یک اتوبوس کوچک (میدل باس) طراحی شده از ۲۵ اسفند تا پایان تعطیلات نوروزی با هدف اشاعه پیام نشاط و بهار طبیعت در قالب معرفی سنن، جاذبه‌های طبیعی و تاریخی شهر گرگان در محلات مختلف بخصوص محلات کم برخودار از امکانات رفاهی به حرکت در خواهد آمد.

وی افزود: با توجه به این‌که ایجاد نشاط یکی از راه‌کارهای برون رفت از آسیب‌های اجتماعی است، لذا یک گروه هنری برای اجرای برنامه‌های هنری در محلات مختلف با این میدل باس همراه خواهند بود.

دادبود ادامه داد: با هماهنگی‌های صورت گرفته با سازمان میراث فرهنگی استان و هفت هتل شهرستان گرگان، این اتوبوس از تاریخ دوم فرورین به همراه دو دستگاه اتوبوس، هر روز جلوی یکی از هتل‌های گرگان توقف کرده و گردشگران و مسافران را رایگان به نقاط مختلف شهرگرگان می‌برد.

وی بیان کرد: از آنجا که گرگان یکی از شهرهای پر تردد شمال کشور در ایام تعطیلات نوروزی است و بسیاری از مسافران با جاذبه‌های تاریخی و گردشگری شهر گرگان آشنائی ندارند، اجرای این طرح تاثیر زیادی در معرفی جاذبه‌های طبیعی و تاریخی گرگان به مسافران دارد.

شهردار گرگان تصریح کرد: شهرداری گرگان در عملکرد جدید خود که با ارائه طرح‌های نوروزی آغاز شده، سعی کرده است تا در کنار فعالیت‌های عمرانی، اجرای برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی را در جهت ایجاد نشاط و سلامتی شهروندان افزایش دهد.

گفتنی است این طرح توسط سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری گرگان برنامه‌ریزی و به اجرا در خواهد آمد.