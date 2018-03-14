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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۴۸

«دیابولیک: رومئو و ژولیت» مجددا به صحنه می رود

«دیابولیک: رومئو و ژولیت» مجددا به صحنه می رود

نمایش «دیابولیک: رومو ژولیت» از ۱۵ فروردین ماه در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای نمایش، نمایش «دیابولیک: رومو ژولیت» که قرار است از ۱۵ فروردین ۹۷ در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه برود پیش از این در آذر و دی سال ۹۵ در همین سالن اجرا شده بود. پیش فروش اینترنتی بلیت این اثر نمایشی از فردا پنجشنبه ۲۴ اسفند آغاز می شود.

«دیابولیک: رومئو و ژولیت» که توسط محمد چرمشیر و براساس اثر ویلیام شکسپیر نوشته شده است با طراحی و کارگردانی آتیلا پسیانی به صحنه می رود.

در این اثر نمایشی نوید محمدزاده، ستاره پسیانی، بهرام افشاری، خسرو پسیانی، اصغر پیران، نوید جهانزاده، روح الله حق گوی لسان، ناز شادمان، مهدی صدر، دایانا فتحی، داوود ونداده و فاطمه نقوی به ایفای نقش می پردازند.

این اثر نمایشی توانست لوح تقدیر و تندیس بازیگری زن مسابقه بین الملل سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر را برای فاطمه نقوی به ارمغان بیاورد و بامداد افشار آهنگساز و طراح صدای این نمایش نیز کاندیدای بهترین طراحی صدا در بخش مسابقه بین الملل جشنواره سی و پنجم تئاتر فجر شد.

عکس کنار خبر از مهرداد متجلی است.

کد مطلب 4251701
آروین موذن زاده

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