«دیابولیک: رومئو و ژولیت» مجددا به صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای نمایش، نمایش «دیابولیک: رومو ژولیت» که قرار است از ۱۵ فروردین ۹۷ در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه برود پیش از این در آذر و دی سال ۹۵ در همین سالن اجرا شده بود. پیش فروش اینترنتی بلیت این اثر نمایشی از فردا پنجشنبه ۲۴ اسفند آغاز می شود.

«دیابولیک: رومئو و ژولیت» که توسط محمد چرمشیر و براساس اثر ویلیام شکسپیر نوشته شده است با طراحی و کارگردانی آتیلا پسیانی به صحنه می رود.

در این اثر نمایشی نوید محمدزاده، ستاره پسیانی، بهرام افشاری، خسرو پسیانی، اصغر پیران، نوید جهانزاده، روح الله حق گوی لسان، ناز شادمان، مهدی صدر، دایانا فتحی، داوود ونداده و فاطمه نقوی به ایفای نقش می پردازند.

این اثر نمایشی توانست لوح تقدیر و تندیس بازیگری زن مسابقه بین الملل سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر را برای فاطمه نقوی به ارمغان بیاورد و بامداد افشار آهنگساز و طراح صدای این نمایش نیز کاندیدای بهترین طراحی صدا در بخش مسابقه بین الملل جشنواره سی و پنجم تئاتر فجر شد.

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