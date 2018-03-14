ارائه خدمات امدادی به مسافران نوروزی با اپلیکیشن مسافریار

محسن مومنی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم‌هایERU مناطق هفتگانه و تیم آنست استان اصفهان جهت پاسخگویی به حوادث احتمالی برای ارائه خدمات امدادی به مسافران نوروزی به حالت آماده باش است.

وی تصریح کرد: طراحی و راه‌اندازی اپلیکیشن مسافر یار هلال احمر استان با قابلیت دانلود از کافه‌بازار و سامانه ارتباطی ۱۱۲ ندای امداد، از جمله تدابیر هلال احمر اصفهان برای خدمت رسانی بیشتر به مسافرین نوروزی است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر اصفهان با اشاره به مشارکت فعال خیرین و داوطلبان در اجرای طرح های نوروزی جمعیت هلال احمر استان از جمله طرح فرشتگان رحمت، گفت: این طرح نیز از جمله طرح‌هایی است که در ایام پایانی سال در راستای کمک به خانواده‌های نیازمند و کم برخوردار مناطق محروم روستایی و شهری به ویژه کودکان و زنان بی سرپرست و بدسرپرست، خانواده زندانیان، بیماران و زنان سرپرست خانوار به اجرا درمی‌آید.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح جذب، سازماندهی و هدایت کمک های مردمی در اجرای برنامه های عام المنفعه خیرخواهانه با استفاده از توان خیرین در حمایت از نیازمندان و تلاش برای رفع بخشی از محرومیت های اقشار آسیب پذیر است، اظهار داشت: امسال نیز این طرح با همیاری و مشارکت داوطلبان، خیرین و پرسنل جمعیت در سراسر استان در حال انجام است.

مومنی اظهار داشت: با توجه به اینکه هر ساله تعداد بسیاری از مسافران نوروزی به اصفهان سفر می کنند بیش از یک هزار نیروی امدادی، ۱۸۰ پرسنل و ۷ تیم واکنش سریع در ۴۲ پایگاه امداد و نجات بین شهری، یک پایگاه امداد هوایی و ۴۰ پایگاه و پست ایمنی و سلامت، آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی هستند.

وی اضافه کرد: برای اجرای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی نیز علاوه بر ۴۰ پایگاه و پست اختصاصی، خیمه‌های نماز، فضای دوستدار کودک و ایستگاه سلامت در خدمت مسافرین خواهد بود و بیش از ۸۰۰ هزار نفر از جوانان آموزش دیده عضو جمعیت هلال احمر اصفهان، در اجرای این طرح مشارکت دارند.