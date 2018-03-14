نارضایتی مردم از آب شرب بیرجند/اظهارات مسئولان درباره سلامت آب

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: کیفیت آب از جمله مسائلی است که با سلامتی فردی و عمومی جامعه ارتباط مستقیم دارد. سال هاست که کیفیت آب شرب در بیرجند در شک و ابهام است. در حالی که مسئولان ادعا بر سلامتی آب نوشیدنی دارند، اما صحبت های مردمی نیز خبر از کیفیت نامطلوب آب را می دهد چراکه کمبود منابع تامین آب شرب، خشکسالی و ورود آب چاه به شبکه آب شرب را دلیل بی کیفیتی آن می دانند.

به خوبی می توان اظهارات مسئولان نسبت به گوارایی آب شرب شمال شهر را با حضور مردم در مناطق جنوب شهر بیرجند برای تهیه آب با کیفیت نقض کرد چراکه رفت و آمدهای مکرر شهروندان برای تهیه آب نیز شاهدی بر این ادعا است.

اگرچه این روزها بسیاری از شهروندان برای تامین آب شرب به سمت دستگاه های تصفیه روی آورده اند، اما این امر نیز خالق مشکلات دیگری است. مصرف بالای آب این دستگاه ها و هزینه های نگهداری، سالانه مبلغ زیادی را متحمل این خانواده ها می کند.

کیفت آب شرب بیرجند نامطلوب است

یک شهروند بیرجندی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: آب شرب بیرجند از کیفیت خوبی برخوردار نیست.

رضا محمدی با بیان اینکه در بسیاری از موارد نوشیدن آب بیرجند، دل درد و دلپیچه به همراه دارد، افزود: همچنین برخی از بیماری های کلیوی برخاسته از این آب است.

وی خواستار توجه مسئولان به کیفیت آب شرب شمال شهر بیرجند شد و افزود: آب این منطقه شور است و باید تصفیه شود.

محمدی بیان کرد: آب شرب در سلامت انسان نیز نقش بالایی داشته که این امر باید مورد توجه قرار گیرد چراکه طی سال های گذشته مصرف آب بیرجند ناراحتی های کلیوی را برای اعضای خانواده ام به دنبال داشته است.

هزینه نگهداری آب شیرین کن بالا است

یکی دیگر از شهروندان بیرجندی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: اب بیرجند باعث رسوباتی در کتری و سمار می شود که این امر نشان دهنده کیفیت نامطلوب آب است.

زهرا ادهمی با بیان اینکه همچنین بر روی چایی لایه ای شبیه به چربی می نشیند، افزود: مسئولان باید این موارد را مد نظر قرار داده و در راه اندازی تصفیه خانه نیز بکوشند.

وی با بیان اینکه از شش سال گذشته از آب شیرن کن استفاده می کنم، افزود: هدررفت آب در این دستگاه بالا بوده و هزینه های زیادی نیز به دنبال دارد.

ادهمی با بیان اینکه همچنین هزینه های نگهداری آب شیرین کن بالا است، افزود: به طور متوسط هر پنج ماه باید فیلتر ها را تعویض کنیم که این خود هزینه های زیادی به دنبال دارد.

آب شرب بیرجند نیازمند ارتقاء است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: یکی از نیازهای اساسی شهروندان تامین آب اشامیدنی سالم است.

کامبیز مهدی زاه در گفتگو با مهر با بیان اینکه وضعیت بهداشتی آب شرب بیرجند نیاز به ارتقاء دارد، افزود: البته به این معنی نیست که مشکل اساسی وجو دارد اما در پاره ای از مقاطع بعضی از پارامترها خارج از محدوده سالم قرار می گیرد.

آب شرب بیرجند در حال حاضر در برخی پارامترها از رنج نرمال خارج می شود که رفع مشکلات نیاز به تکمیل پروژه های در دست اقدام دارد وی با بیان اینکه آب شرب در حال حاضر در برخی پارامترها از رنج نرمال خارج می شود، گفت: این امر نیاز به تکمیل پروژه های در دست اقدام است.

اتصال ۱۵۰ لیتر آب به تصفیه خانه در طرح توسعه

مدیر راهبردی و بهره برداری تصفیه خانه آب شرب بیرجند در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در حال حاضر جنوب شهر بیرجند به تصفیه خانه وصل است اما زون شمالی از آب دشت شربیشه استفاده می کنند.

احمد محبتی با بیان اینکه در حال حاضر آب شرب بیرجند مناسب بوده و مردم مشکل زیادی ندارند، افزود: در برنامه توسعه تصفیه خانه، ۱۵۰ لیتر به تصفیه خانه متصل خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین ظرفیت تصفیه خانه از ۶۴۰ به ۹۵۰ لیتر با ۳۵۰ لیتر به تصفبه خانه اضافه خواهد شد و کل مبادی شهری نیز به تصفیه خانه وصل خواد شد.

محبتی با اشاره به کیفیت آب شرب بیرجند بیان کرد: در حال حاضر مسئول کیفی اب مرکز بهداشت بر این امر کنترل دارد تا پارامتر آب از حد مجاز افزایش پیدا نکند.

وی اظهار کرد: اگرچه از برخی زون های شهر که آب چاه ها را مستقیم وارد تصفیه می کند از حد استاندارد فاصله دارد اما نگران کننده نیست.

محبتی با اشاره به استفاده شهروندان از دستگاه های آب شیرین کن در منازل بیان کرد: این دستگاه ها به طور کامل املاح آب را می گیرد و باید با آب املاح دار مخلوط شود.

وی با اشاره به مواد شیمیایی مورد نیاز برای تصفیه آب بیان کرد: سالانه بالغ بر پنج میلیارد تومان برای تامین مواد شیمیایی هزینه می شود.

مدیر راهبردی و بهره برداری تصفیه خانه آب شرب بیرجند افزود: تامین هزینه های مواد شیمیایی بسیار بالا بوده و نیازمند توجه است.

نگرانی مردم پیرامون سلامتی آب شرب منتفی است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: آب شرب بیرجند از استاندارد آب آشامیدنی برخوردار است.

حسین امامی افزود: اگرچه آب آشامیدنی بیرجند برای شهروندان گوارایی لازم را ندارد اما کاملا سالم و بهداشتی است.

اگرچه آب آشامیدنی بیرجند برای شهروندان گوارایی لازم را ندارد اما کاملا سالم و بهداشتی است وی با بیان اینکه بهداشت به طور مرتب بر کیفیت آب نظارت دارد، افزود: هرگونه نگرانی از سوی مردم در راستای سلامت آب نوشیدنی منتفی است.

امامی با اشاره به آب شرب شمال شهر بیرجند بیان کرد: آب مورد نیاز این منطقه از دشت سربیشه تامین شده و نیاز به تصفیه ندارد.

وی با بیان اینکه تعرفه پایین آب در استان، تصفیه خانه را با مشکلاتی رو به رو کرده بود، افزود: در این راستا مجوز خرید تضمینی آب برای ما صادر شد.

امامی با اشاره به توسعه تصفیه خانه بیرجند بیان کرد: مناقصه واگذاری توسعه و بهره برداری تصفیه خانه بیرجند به بخش خصوصی از چند ماه گذشته آغاز شده است.

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واگذاری تصفیه خانه به بخش خصوصی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی ادامه داد: امید است به زودی مناقصه مالی تمام شده و به مدت ۱۵ سال توسعه و بهره برداری تصفیه خانه به بخش خصوصی واگذار شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سالانه قریب به هفت میلیارد تومان برای نگهداری تصفیه خانه هزینه می شود، افزود: با واگذاری تصفیه خانه به بخش خصوصی، این مشکل رفع می شود.

امامی با اشاره به پساب تصفیه خانه بیان کرد: طی سال جاری پروژه جایگزین پساب با آب شرب را آغاز کرده ایم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی ادامه داد: نیمه سال آینده دو حلقه چاه کشاورزی با پساب تصفیه خانه جایگزین می شود.

بدون شک توجه به آب شرب سالم بخش قابل توجهی از مشکلات کلیوی و ناراحتی های جامعه را رفع خواهد کرد از این رو وارد شدن شهر به مدار تصفیه خانه خدمت والایی برای عموم خواهد بود.