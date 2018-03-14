مردم استان سمنان ۳.۴ میلیارد تومان به مراکز نیکوکاری کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قوسی صبح چهارشنبه در نشست خبری ارائه گزارش کار جشن نیکوکاری در کمیته امداد سمنان ضمن بیان اینکه ۳۱ مرکز نیکوکاری در استان توانستند بیش از دو میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان کمک‌های مردمی را جمع‌آوری کنند، تأکید کرد: این میزان در کنار ۵۱۲ میلیون تومان نقدی، ۵۷۰ میلیون تومان کالا درمجموع سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان کمک‌های مردم استان سمنان به نیازمندان را تشکیل می‌دهد.

وی بابیان اینکه سال گذشته یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان توسط مردم استان در جشن نیکوکاری جمع‌آوری شد که در سال جاری شاهد افزایش چشم‌گیر دراین‌باره هستیم، افزود: این کمک‌ها تا پیش از نوروز در بین نیازمندان استان سمنان تقسیم می‌شود تا در تهیه مایحتاج شب عید به مصرف برسد.

معاون توسعه و مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان سمنان درباره تفکیک شهرستانی کمک‌های صورت گرفته مردمی، گفت: سمنان با ۹۹۹میلیون تومان رتبه نخست کمک‌های مردمی برای جشن نیکوکاری را به خود اختصاص داد.

قوسی بیان کرد: شهرستان‌های گرمسار با ۶۶۰ میلیون و شاهرود با ۵۴۰ میلیون تومان رتبه‌های بعدی کمک‌های مردمی را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: کمک‌های مردمی برای جشن نیکوکاری در ۶۶ پایگاه شهری و روستایی شامل نماز جمعه سراسر استان سمنان و اماکن پر تردد، ۴۹۲ مدرسه و همچنین ۳۱ مرکز نیکوکاری جمع آوری شد که البته این مراکز همچنان نیز پذیرای کمک های مردم هستند.