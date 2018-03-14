لزوم شناساندن فرهنگ غنی کرمانشاه به مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد سالاری امروز چهارشنبه در مامور ستاد خدمات سفر نوروز ۹۷ استان کرمانشاه ابراز داشت: این خدمات سفر در واقع توسط مردم انجام می شود و دستگاههای دولتی یک هماهنگ کننده و تسهیل گر ارائه خدمات خواهند بود.

وی نیروهای انتظامی را فراهم کننده امنیت سفر معرفی کرد و افزود: کلیه نیروها و ستادهای سفر استان باید تلاش کنند تا خاطره ای خوب از استان در ذهن مسافران نوروزی ماندگار شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه خاطر نشان کرد: یکی از مهم ترین شاخصه های مردم استان کرمانشاه میهمان نوازی است که در کل ایران زبانزد است لذا امیدوارم مردم این شاخصه را حفظ کنند.

وی اظهار داشت: انجام خدمات سفر باید به گونه ای باشد تا سبب شود میهمانان نوروزی پس از برگشت خاطره خوبی از خدمات شایسته مردم و مسئولین مربوطه را داشته باشند و به سفیرانی تبدیل شوند که سفر به غرب کشور به خصوص استان کرمانشاه را ترویج کنند.

این مسئول با اشاره به زلزله اخیر استان کرمانشاه گفت: امسال به واسطه این حادثه بسیاری از هموطنان قصد دارند برای همدلی به مناطق زلزله زده سفر کنند، لذا پیش بینی می شود تعداد مسافران نوروزی بیشتر از سالهای قبل باشد.

سالاری تصریح کرد: در این راستا باید آمادگی نیروهای خدمات رسان بیشتر از قبل باشد تا خدمات بهتری ارائه کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه بیان داشت: همچنین شرکت هایی که خدمات توریسم داخلی را انجام می دهند باید فعالیت خود را بیشتر کنند.

وی به قابلیت های مختلف استان اشاره کرد و افزود: این استان دارای قابلیت های فرهنگی و اخلاقی بالایی است که در راستای شناساندن آنها به میهمانان نوروزی باید تلاش کنیم.

سالاری یادآور شد: استان کرمانشاه به لحاظ تاریخی، اقلیمی، گردشگری و روستایی، فرهنگ بومی، پخت غذاهای مختلف محلی، کالبدی در ساخت و سازها و ... داری قابلیت های چشمگیری است که متاسفانه هنوز نتوانستیم آنطور که باید آنها را به نقطه قابل قبولی برسانیم.

وی افزود: در بخش صنعت توریسم و گردشگری با کمک بخش خصوصی و ارائه خدمات بیشتر باید استان کرمانشاه را به جایگاهی برسانیم که ادعا داشته باشیم و نقش موثری در ایران داشته باشیم.

این مسئول در پایان با تاکید بر اینکه باید کرمانشاه را آنگونه که لایق است به گردشگران بشناسانیم، گفت: این مانور نمادی از اقداماتی خواهد بود که موسسات مردم نهاد در ایام نوروز انجام خواهند داد.