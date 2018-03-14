تولید فیلم کوتاه «مسخ» در شیراز تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه مسخ به کارگردانی ایمان حسن زاده که اقتباسی از کتاب معروف مسخ فرانتس کافکاست پس از چند جلسه فیلمبرداری سخت به پایان رسید و خود را برای حضور در جشنوارهای بین المللی و داخلی آماده می کند.
از شاخصه های این فیلم که آن را متفاوت با دیگر آثار فیلمه ای کوتاه می کند، فیلمبرداری ده دقیقه ای «pov » بصورت سکانس پلان در این فیلم است که در فیلمهای سینمایی در ایران هم از این شیوه کمتر استفاده شده است.
داستان فیلم کوتاه «مسخ»، درباره پسری است که بر اثر حادثه ای از گردن به پایین فلج شده و حالا علاوه بر اینکه برای جامعه اش مفید نیست بلکه به یک شخص مترود و اضافی برای خانواده اش تبدیل شده و خانواده سعی می کند او را به گونه ای از زندگی شان حذف کند، اما در همین حین اتفاقی دیگری رقم می خورد.
عوامل فیلم یادشده را سیاوش صیدی، لیلا معینی و زهرا بکیار(بازیگران)، ایمان حسن زاده (نویسنده و کارگردان و تهیه کننده)، علی دهقان (تصویربردار)، دانیال علیزاده (صدابردار)، نرگس عظیمی (دستیار کارگردان و برنامه ریز)، امین حسن زاده (مجری طرح)، سحر قاسمی(منشی صحنه)، فریده زارع(گریمور)، علی نجار(دستیار گریم)، عبدالحمید حسن زاده(مدیر تولید)، رضا جعفری(مدیر تدارکات) و لیلا معینی(طراح لباس) تشکیل می دهند.
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