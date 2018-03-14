به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر شکریان امیری، پیش از ظهر چهارشنبه، در آخرین جلسه پرسنلی کارکنان تبلیغات اسلامی استان در بابل، با بیان اینکه ایران اسلامی امروز به برکت رهبری عظیم‌الشان انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (حفظه الله) و مجاهدت‌های رزمندگان ما در محورهای مختلف منطقه دارای جایگاه ویژه و ممتازی در جهان است، افزود: ایران اسلامی به برکت ولایت فقیه قدرت‌های پوشالی جهان را در منطقه و جهان منزوی کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مازندران با اشاره به اهمیت تبلیغ دین در سنگری بنام سازمان تبلیغات اسلامی، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی از ابتکارات امام راحل بود و امروز سربازی در این سنگر مقدس افتخاری است که باید قدردان آن باشیم .

عضو شورای فرهنگ عمومی استان با توجه به برخی ویژگی های ممتاز حضرت زهرا (س) در دفاع از حریم ولایت، تصریح کرد: حضرت زهرا (س) تثبیت‌کننده ولایت در نظام اسلامی است و اهمیت مسئله ولایت را می توان در بحران‌های امروز برخی جوامع اسلامی به خوبی مشاهده کرد .

استاد حوزه علمیه و دانشگاه مازندران با اشاره به پیروزی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷، تاکید کرد: امروز تداوم همه این پیروزی ها و نقش ممتاز جمهوری اسلامی ایران در منطقه و حتی جهان برای همه قابل لمس و مشاهده بوده که در سایه ولایت فقیه همه این پیروزی ها بدست امده است .

وی با انتقاد از برخی عناصر خودفروخته داخلی که به دنبال تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، بیان داشت: در تاریخ اسلام هم این مشکلات و معضلات وجود داشته و برخی به دنبال اسلام منهای ولایت فقیه هستند و برای ضربه زدن به ارکان اصلی نظام اسلامی برنامه‌ریزی می کنند .

شکریان امیری هر ثانیه از عمر انسان را بسیار ارزشمند دانست و اظهار داشت: عمر سرمایه انسان است که باید برای این سرمایه ارزش قائل بود و از لحظه لحظهٔ آن به درستی استفاده و سرمایه‌گذاری کرد.

این پژوهشگر علوم دینی در مازندران از جمله ویژگی‌های مهم انسان مومن را عمل صالح، تقوا، صبر، ایستادگی و پایداری در برابر مشکلات دانست و خاطرنشان کرد: شهدای ایران اسلامی برای همیشه تاریخ زنده و ماندگارند و این ویژگی ها در این شهدا متبلور بود و باید از سبک زندگی شهدا الگو گرفت تا به رشد و تعالی واقعی دست پیدا کرد .

استاد برجسته قرآن کریم با اشاره به اردوهای راهیان نور، تاکید کرد: یادمان شهدا در مناطق عملیاتی می تواند کانون تحول و تغییر در زندگی ما باشد و چه خوب است در ایام نوروز از این یادمان‌ها دیدن کنیم و یاد و خاطره همه شهدا را گرامی داریم.