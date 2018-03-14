۴ فوتی و ۳۴۴۶ مصدوم در حوادث چهارشنبه سوری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پیرحسین کولیوند در خصوص مصدومین چهارشنبه سوری، اظهارداشت: امسال تعداد فوتی ها نسبت به سال های گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. همچنین شدت مصدومیت ها نیز کمتر شده است.

وی افزود: بیشترین مصدومین ها از ناحیه دست و ناحیه چشم بوده است. بیشترین مصدومین مربوط به شهر تهران و کمترین آنها مربوط به استان های لرستان، چهار محال بختیاری و هرمزگان بوده است.

سرپرست سازمان اورژانس کشور اظهار کرد: ۳۰ درصد مصدمین عابرین پیاده بودند و تعداد زیادی از مصدومین در بازه سنی ۶ تا ۲۹ سال بودند.

وی با اشاره به عملکرد تاثیرگذار رسانه ها در کاهش مصدومین امسال، گفت: به دلیل اینکه متخصصین در همه مراکز درمانی توزیع شده بودند، تجمع مصدومین در مرکز خاصی صورت نگرفت و توانستیم با کیفیت بالاتری خدمات درمانی را ارائه دهیم.

کولیوند ادامه داد: مجموعا ۳۴۴۶ مصدوم را داشتیم که ۸۲۵ نفر از آنها دچار سوختگی درجه ۲ و ۳ شده بودند. از این تعداد ۵۲ مورد قطع عضو شده و ۳۱۸بستری شدند و همچنین ۱۱ نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.

وی افزود: ۱۴۴۷ مورد مصدومیت از ناحیه دست و ۱۱۱۳ مورد مصدومیت از ناحیه چشم در بین آسیب دیدگان بود و در مجموع ۴ نفر فوت شدند.

این آمار از تاریخ یکم تا ۲۲ اسفند ۹۶ است.