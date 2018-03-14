آموزش و پرورش در عملیاتی کردن سند تحول ضعیف بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد بطحایی در دومین نشست بررسی دستاوردها، نقد و نظر و چشم‌انداز سند تحول بنیادین که با حضور معاونین، مشاورین و مدیران کل حوزه ستادی در سالن جلسات ساختمان شهید رجایی برگزار شد، اظهار کرد: وجود بیش از یک میلیون پرسنل، بیش از ۱۳ میلیون دانش‌آموز و ۷۰۰ منطقه آموزش و پرورش، مسئولیت مدیران ستادی را در اجرای برنامه‌ها بسیار سنگین و حساس می‌کند.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه هوشمند پایش میزان استقرار اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، گفت: به وسیله این سامانه، درصد پیشرفت اهداف و راهکارهای سند تحول دائماً رصد می‌شود و ما می‌توانیم میزان پیشرفت راهکارهای مختلف را مشاهده و در جهت تحقق متوازن سند تحول تلاش کنیم.

بطحایی افزود: در سند تحول ۱۳ راهکار وجود دارد که هیچ برنامه از آن پیاده‌سازی نشده است و اگر راهکارهای کار نشده را به سایر راهکارها اضافه کنیم، پیشرفت سند تحول به کمتر از ۳۰ درصد می‌رسد.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در استقرار سند تحول پیشرفت ما ضعیف بوده است و ما در زیرنظام هایی که اختیار و توان آن در خود آموزش و پرورش بوده است، پیشرفت خوبی داشتیم اما در بخش‌هایی که برای عملیاتی کردنشان به بیرون از آموزش و پرورش نیازمند بودیم مانند نیروی انسانی و فضاهای آموزشی، با مشکل مواجه شدیم.

وی پیشرفت متوازن بخش‌های مختلف سند تحول را از تأکیدات رهبر معظم انقلاب و اهداف آموزش و پرورش برشمرد و افزود: در سال ۹۷ باید بیش از پیش برنامه‌های ما عملگرایانه‌تر باشد تا محتوای سند تحول را با سرعت بیشتری عملیاتی کنیم و در این زمینه باید بیشتر از گذشته از سامانه پایش، میزان استقرار اهداف سند استفاده کنیم.

بطحایی ادامه داد: مفاهیم نظری برای لایحه‌های عملیاتی مورد اقبال واقع نمی‌شود، بلکه آنچه در مدارس عملیاتی می‌شود برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها محسوس خواهد بود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: سال ۹۷، سال عملیاتی کردن و اجرایی کردن سند تحول خواهد بود بنابراین راهکارهای مختلف عملیاتی کردن سند در پایان سال ۹۶ با حضور مدیران به بحث و گفت‌وگو گذاشته می‌شود.

وی افزود: برای عملیاتی کردن سند تحول به ۲ مقوله «تصمیم‌سازی» و «تصمیم‌گیری» نیازمند هستیم و برای این کار از نظرات همه مدیران استفاده خواهد شد؛ در این زمینه باید از ظرفیت شورای عالی آموزش پرورش به عنوان یک دستگاه بیرونی استفاده کنیم.

بطحایی گفت: شورای اجرایی و راهبری سند تحول باید کاملاً برنامه‌های سند را پیگیری و به رفع موانع اجرای سند بپردازد و درصورت نیازهفته‌ای یک نشست برای بررسی برنامه‌های سند برگزار کند.

وی اظهار کرد: برنامه‌ها در سال ۹۷ باید به گونه‌ای پیش برود که مشخصاً بدانیم مثلا در خردادماه راهکارهای سند تا چه میزان پیشرفت کرده است و در سال آینده در نشست‌ها دائماً گزارش از برنامه‌های اجرا شده داشته باشیم.

بطحایی تصریح کرد: شورای عالی آموزش و پرورش، شورای راهبری سند و کارگروه‌های زیر مجموعه شورای راهبری ۳ لایحه برای پیگیری برنامه‌های سند، در سال ۹۷ فعال خواهند بود.

وی ادامه داد: نمایندگانی از شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در شورای عالی آموزش و پرورش باشند تا برنامه‌های سند با هماهنگی بیشتری تدوین و اجرا شود.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: لزوماً نباید همه معاونین و مدیران حوزه ستادی در مسائل مختلف هم نظر و هم سو باشند، زیرا اگر همگی تنها یک نظر بدهند کارها به شایستگی پیش نخواهد رفت و این اختلاف نظرها نباید اتهام همسونبودن مدیران حوزه ستادی را در پی داشته باشد.

وی از تعارض به عنوان یک فرصت یاد کرد و افزود: سازمانی که در آن تعارض وجود نداشته باشد، خلاقیت و نوآوری رخ نخواهد داد.