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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری:

چهارشنبه آخر سال ۲ مصدوم در چهارمحال و بختیاری بر جای گذاشت

چهارشنبه آخر سال ۲ مصدوم در چهارمحال و بختیاری بر جای گذاشت

شهرکرد- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: چهارشنبه آخر سال دو مصدوم در چهارمحال و بختیاری بر جای گذاشت.

فرامرز شاهین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه چهارشنبه آخر سال دو مصدوم در چهارمحال و بختیاری بر جای گذاشت، اظهار داشت: در این حوادث دست یک نوجوان در شهرکرد آسیب دید که به صورت سرپایی مداوا شد.

وی ادامه داد: به چشم  یک نفر در شهرستان بروجن آسیب وارد شد که وی برای ادامه درمان در بیمارستان بروجن بستری شده است.

 رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در سال گذشته تعداد مصدومان سه نفر گزارش شده بود که  تعداد مصدومان در چهارشنبه آخر سال ۹۶ یک نفر کاهش داشته است.

کد مطلب 4251745

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