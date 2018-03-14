چهارشنبه آخر سال ۲ مصدوم در چهارمحال و بختیاری بر جای گذاشت

فرامرز شاهین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه چهارشنبه آخر سال دو مصدوم در چهارمحال و بختیاری بر جای گذاشت، اظهار داشت: در این حوادث دست یک نوجوان در شهرکرد آسیب دید که به صورت سرپایی مداوا شد.

وی ادامه داد: به چشم یک نفر در شهرستان بروجن آسیب وارد شد که وی برای ادامه درمان در بیمارستان بروجن بستری شده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در سال گذشته تعداد مصدومان سه نفر گزارش شده بود که تعداد مصدومان در چهارشنبه آخر سال ۹۶ یک نفر کاهش داشته است.