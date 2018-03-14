عملیات خط انتقال آب به خرامه با سرعت بیشتری انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانخواه چهارشنبه در ادامه بازدیدهای خود از پروژه های عمرانی به منظور بررسی روند انتقال آب شرب و صنعت از سد درود زن به شهرستان خرامه از مجموعه تجهیز کارگاه و عملیات خط انتقال بازدید کرد و در جریان اجرای عملیات قرار گرفت.

فرماندار خرامه در ادامه این بازدید در جلسه با مجری طرح خط انتقال آب به شهرستان خرامه؛ با اشاره به خدمات ارزنده دولت تدبیر و امید در راستای خدمات رسانی به مناطق محروم بویژه روستاییان بیان کرد: دولت توجه ویژه به خدمات رسانی از جمله اجرای پروژه های عمرانی و زیر بنایی، راه سازی، بهسازی، آب، برق، گاز رسانی، ارائه تسهیلات و ایجاد اشتغالزایی به شهرستان داشته و خواهد داشت.

وی افزود: باتوجه به وضعیت منطقه و کمبود بارش و خشکسالی‌های متوالی در چند سال اخیر و از بین رفتن آب‌های زیرزمینی و سطحی، انتقال آب شرب و صنعت به شهرستان خرامه امر ضروری است.

جهانخواه گفت: اجرای این پروژه با کلنگ زنی استاندار فارس در آبان ماه امسال شروع شده و باید با اهتمام مسئولین آب منطقه‌ای و متولیان اجرای پروژه، عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب و صنعت از سد درودزن به خرامه با سرعت بیشتری انجام گیرد.

نماینده و مجری طرح آب منطقه ای خط انتقال آب به شهرستان خرامه عنوان کرد: عملیات اجرای مخزن ذخیره و انتقال آب آغاز شده و باجدیت ادامه خواهد یافت.

علی غفاری افزود: مشخصات خط انتقال آب شرب از سد درودزن به شهرستان به طول ۹۸ کیلومتر و سه مخزن پمپاژ در طول مسیر و یک مخزن جهت ذخیره در منطقه کوه تیر عملیات آغاز شده و همچنین آب انتقال یافته 662 لیتر در ثانیه و 5/2 میلیون لیتر در سال است.

وی افزود: از این مقدار 518 لیتر در ثانیه که حجمی قریب به 84 درصد از آب انتقال یافته به شهرستان خرامه می باشد که از این مقدار 280 لیتر در ثانیه به صنعت اختصاص می‌یابد و مقدار باقی مانده آب به آب شرب شهر و روستاهای شهرستان تامین اختصاص می‌یابد.