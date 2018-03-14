افزایش ۱۲ درصدی مرگ عابران پیاده براثر تصادف در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی اظهار داشت: آمارها نشان می دهد در۱۱ماه امسال،تعداد ۱۹۴نفر شامل ۱۲۳مرد و مابقی زن از عابرین پیاده در بر اثر تصادفات رانندگی جان باختند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد افزایش داشت.

عباسی مجموع آمار تلفات حوادث رانندگی در ۱۱ماه امسال را ۵۹۸ نفر اعلام کرد و افزود: ۳۰درصد کل تلفات حوادث رانندگی ۱۱ ماه امسال عابرین پیاده هستند و بیشترین گروه سنی عابرانی که در حوادث رانندگی کشته می شوند، افراد بالای ۶۱ سال با ۴۸ درصدو کمترین سنین ۱۱ تا ۲۰ سال با ۲درصد قرار دارند.

وی افزود: ماه های آبان با ۲۵ ، اردیبهشت با ۱۹ و شهریور با ۱۸فوتی بیشترین وآذر با ۱۱ مورد کمترین ماهی بود که این اتفاق در آن به ثبت رسید و بالاترین آمار فوتی های عابران پیاده درشهرستان‌های ساریو بابل هر کدام با ۲۴و قائمشهر با ۱۷مورد و کمترین شهر مربوط به فریدونکنار با ۲فوتی ثیت شده است.

این مقام اجرایی استان با اشاره به اینکه ۵۴درصد از محل تصادف عابرین در محور درون شهری اتفاق افتاد ،در خصوص افزایش سن سالمندی خاطر نشان کرد:این افزایش ایجاب می کند رانندگان در هنگام رانندگی توجه و دقت بیشتریبه عابرین ، بخصوص عابرین سالمند داشته باشند، چرا که سالمندان به علت وجود مشکلات مفصلی اسکلتی و در نتیجه تحرک و عکس العمل کند نمی توانند خود را هنگام حوادث رانندگی از مهلکه نجات دهند،از طرف دیگر به علت بیماریهای مزمن پوکی استخوان میزان شکستگی و در نتیجه بستری در بیمارستان افزایش می یابد که این خود ریسک مرگ و میر را در سالمندان بالا می برد