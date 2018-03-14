لغو دستورالعمل کفن و دفن فوت شدگان شهرستانی در بهشت زهرا(س)

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی الویری عضو شورای شهر تهران در نامه ای به معاون خدمات شهری شهرداری تهران خواستار لغو دستورالعمل تغسیل و تکفین فوت شدگان شهرستانی در بهشت زهرا (س) شد که متن کامل نامه بدین شرح است.

جناب آقای یزدانی معاون محترم خدمات شهری شهرداری تهران

موضوع در خصوص مشکلات بوجود آمده جهت کفن و دفن فوت شدگان شهرستان ها در بهشت زهرا(س)

سلام علیکم

احتراما، از آنجا که مسئولیت مدیران و نمایندگان مردم در اداره شهرها و شوراها، برنامه ریزی و ایجاد امکانات برای آسایش و تسهیل امور شهروندان می باشد، متأسفانه چند سالی است که مدیریت سازمان بهشت زهرا برای متوفیان دستورالعملی را صادر نمود، که مشکلات فراوانی به دنبال داشته و آن هم اعزام همه فوت شدگان به بهشت زهرا برای شستشو و سایر مراحل کفن و دفن و احیانا درآمدزایی از این روش است ، لذا این اقدام برای متوفیانی که باید در بهشت زهرا دفن شود منطقی است، ولی فوت شدگانی که باید به شهرستانها بروند با توجه به مشایعت همراهان برای حمل متوفی حداقل سه مشکل ایجاد می نماید.

- فاصله حدود ۶۰ کیلومتری رفت و برگشت بهشت زهرا برای همراهان متوفقی مشکلات صرف وقت و زمان و معطلی ایجاد می نماید .

- هزینه رفت و برگشت بی مورد به بستگان متوفی تحمیل می گردد.

- وسایل نقلیه همراهان متوفقی که معمولا قابل توجه هستند با در نظر گرفتن تعداد زیاد فوت شدگان که هر روز باید به بهشت زهرا حمل شوند آلودگی هوا و محیط زیست و عبور مرور مشکل تهران را افزایش می دهد لذا سپاسگزار است دستور مقتضی جهت رفع مشکل بوجود آمده صادر فرمایید و از نتیجه اینجانب را مطلع نمایید.

در نهایت با دستور معاونت خدمات شهری این دستور العمل لغو شد.