به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خوارزمی، چهل و نهمین جلسه کارگروه ارتباط با صنعت و جامعه با حضور علیرضا زراسوندی رئیس بنیاد نخبگان استان تهران در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

در این جلسه محمد علی سبحان اللهی رئیس دانشگاه خوارزمی، خلاصه‌ای از سوابق، عملکرد و دستاوردهای مهم دانشگاه را ارائه کرد و جذب نخبگان را در ایجاد نسل‌های جدید دانشگاه مهم و ضروری دانست.

علیرضا زراسوندی، رئیس بنیاد نخبگان استان تهران به معرفی برنامه ها و طرح های بنیاد ملی نخبگان پرداخت و زمینه‌های ارائه تسهیلات شامل حمایت از استارتاپ‌های دانشگاهی، طرح های پژوهش و فناوری، فرصت های مطالعاتی دانشجویی، جذب نخبگان ایرانی غیرمقیم، تسهیلات نظام وظیفه و دیگر موضوعات را تشریح کرد.

در این جلسه مقرر شد که رابطه دانشگاه خوارزمی با بنیاد ملی نخبگان ارتقا یافته و با افزایش تعداد موارد استفاده از تسهیلات نسبت به ایجاد دفتر بنیاد نخبگان در دانشگاه خوارزمی اقدام شود.