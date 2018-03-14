محسن حسینی قطعه «دیرنشه» را منتشر کرد/ تلاش برای به روز رسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حسینی که در سی و سومین جشنواره موسیقی فجر به همراه عبدالحسین مختاباد به‌عنوان آهنگساز و سرپرست ارکستر «نوبانگ مهر» روی صحنه رفته بود در تازه‌ترین تجربه خوانندگی خود قطعه «دیر نشه» را با مجوز دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرد.

این قطعه به آهنگسازی و خوانندگی محسن حسینی توسط رامین عبداللهی تنظیم و میکس و مستر شده و روی شعری از فواد فرهنگ اجرا شده است.

محسن حسینی درباره این اثر و انتخاب ژانر خود گفت: هرچند سبک موسیقی پاپ، مردمی محسوب می‌شود ولی در عین‌ حال نباید در آن به سطحی‌نگری و باری به هر جهت کار کردن رسید. موسیقی پاپ ظرفیت‌های بالایی در جذب مخاطب دارد اما متأسفانه این روزها شاهدیم که از غنای موسیقایی آثار پاپ کاسته شده و صرفا گیشه ملاک و معیار سنجش موفقیت این آثار شده است. به هر تلفیق موسیقی ایرانی و پاپ در دوره‌های مختلف به شکل‌های گوناگون انجام‌ شده اما بنده و تیم تولید سعی کردیم نگاه به‌روزتر و درعین‌حال فنی‌تری به مقوله تلفیق داشته باشیم.

وی در پایان بیان کرد: من با توجه به تحصیلات آکادمیک موسیقی و شاگردی نزد اساتید بزرگ موسیقی ایرانی و آثار متعددی که در زمینه آهنگسازی و تنظیم با خوانندگان مطرح داشته‌ام، وظیفه خودم می دانم که در ژانر جدیدی که برای خوانندگی برگزیده‌ام سلیقه و پسند موسیقایی مردم را ارتقا ببخشم چرا که به نظر بنده موسیقی و سازهای ایرانی باقابلیت‌ها و ظرفیت‌های بسیار بالایی که دارند، می‌توانند علاوه بر شیوه‌ ارایه‌ رایج و کلاسیک خود در کنار موسیقی‌های گوناگون از سراسر جهان نیز بنشینند و محدوده‌ شنوندگان خود را گسترش دهند. نمونه بارز آن کیهان کلهر است که با اجراهای بی‌نظیری که با نوازندگان گوناگون از ملیت‌های مختلف داشته‌اند موسیقی و ساز کمانچه ایرانی را در جهان بر سر زبان‌ها انداخته‌اند.