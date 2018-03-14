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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۵۳

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین:

مطالعات طرح TOD در قزوین آغاز می شود

مطالعات طرح TOD در قزوین آغاز می شود

قزوین- مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: با تعیین ردیف اعتباری ۵۰۰ میلیون تومانی مطالعات اجرای طرح توسعه بر مبنای حمل و نقل(TOD ) و بازآفرینی محله راه آهن در قزوین کلید خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی حمل و نقل و شورای هماهنگی مدیران راه و شهرسازی استان قزوین روز چهارشنبه در محل سالن جلسات اداره راه قزوین برگزار شد.

مسعود حق لطفی در این جلسه گفت:  با مدیریت اجرایی ایمنی استان و همکاری همه دستگاههای خدمات رسان زمینه ایمن سازی راهها برای تردد آسان و ایمن مسافران درایام نوروز فراهم کنیم.

وی بیان کرد: با اقدامات انجام شده و آمادگی کامل راهدارخانه ها و راهداران، با همکاری پلیس راه، اورژانس، جمعیت هلال احمر، آتش نشانی و سایر نهادها آماده تسهیل در انجام مسافرت های نوروزی هستیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین در خصوص اجرای طرح توسعه بر مبنای حمل و نقل( TOD ) اظهارداشت: این طرح سابقه زیادی ندارد و از ۴۰ سال قبل به صورت منظم عملیاتی شده و در کشور نیز آن را در حال اجرا داریم.

وی گفت: در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان و در بازدید از شبکه ریلی قزوین به رشت درخواست کردیم با اجرای دو خطه شدن مسیر قزوین به تهران، قزوین به زنجان و تکمیل شبکه ریلی راه آهن قزوین به رشت چون نیازمند اجرای برخی طرح ها هستیم تا این توسعه هماهنگ باشد.

حق لطفی اظهارداشت: توسعه شبکه راه آهن در حوزه حمل و نقل باید در استان جدی گرفته شود و با داشتن طرح جامع شهری و طرح جامع ترافیک همه حلقه های اجرای طرح ( TOD ) مهیاست و امیدواریم این طرح را نیز بخوبی اجرا کنیم.

وی بیان کرد: طرح( TOD ) در خرداد ماه سال ۹۶ در شورای عالی راه و شهرسازی مصوب شد و مقرر شد در مدت ۴ ماه نقشه راه تهیه شده و به ادارات ابلاغ شود و با استقبالی که در استان صورت گرفت وزارتخانه نیز برای اجرا مصمم شد.

حق لطفی گفت: در میان ۳۱ استان کشور استانهای قزوین، خراسان رضوی و فارس به عنوان پیشرو در اجرای طرح( TOD ) انتخاب شده و دو شهر تهران و ورامین هم در طرح اضافه شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین یادآورشد: برای مطالعات طرح ( TOD )ردیف اعتباری ۳۰۰ میلیون تومانی پیش بینی شده که انتخاب مشاور صورت گرفته و ۲۰۰ میلیون تومان هم برای بازآفرینی محله راه آهن دیده شده است.

وی بیان کرد: برای توسعه ایستگاه راه آهن قزوین و بازآفرینی محله راه آهن اقدامات لازم صورت گرفته و با اجرای آن تحول بزرگی در شبکه حمل و نقل ریلی و نیز بازآفرینی منطقه راه آهن قزوین صورت خواهد گرفت که به رونق گردشگری هم کمک خواهد کرد.

کد مطلب 4251784

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