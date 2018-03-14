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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۵۵

رئیس اورژانس استان البرز اعلام کرد:

استقرار ۵۵ آمبولانس در مناطق پرتردد البرز/آماده‌باش اورژانس

استقرار ۵۵ آمبولانس در مناطق پرتردد البرز/آماده‌باش اورژانس

کرج - رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان البرز از استقرار ۵۵ آمبولانس در مناطق پرتردد استان طی ایام نوروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بابایی صبح چهارشنبه در نشست شورای مدیریت بحران استان البرز، از اجرای طرح سلامت نوروزی توسط اورژانس استان خبر داد و گفت: این طرح از ۲۴ اسفند تا پایان تعطیلات نوروزی اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: ۵۰۰ نیروی عملیاتی اورژانس با ۵۹ آمبولانس، دو اتوبوس آمبولانس، چهار موتورسیکلت آمبولانس و یک بالگرد برای اجرای این طرح به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

وی بابیان اینکه تمهیدات لازم برای مقابله با شرایط بحرانی و خدمت‌رسانی به شهروندان اندیشیده شده است، تأکید کرد: ۵۵ آمبولانس در نقاط پرتردد استان مستقر می‌شود که از ساعت ۸ صبح تا ۲۱ شب به مسافران خدمات‌رسانی کنند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان البرز از استقرار شش ایستگاه سلامت در شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: این ایستگاه‌ها به‌صورت ۲۴ ساعته به شهروندان خدمات پزشکی اولیه ارائه می‌کنند.

کد مطلب 4251789

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