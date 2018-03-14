به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بابایی صبح چهارشنبه در نشست شورای مدیریت بحران استان البرز، از اجرای طرح سلامت نوروزی توسط اورژانس استان خبر داد و گفت: این طرح از ۲۴ اسفند تا پایان تعطیلات نوروزی اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: ۵۰۰ نیروی عملیاتی اورژانس با ۵۹ آمبولانس، دو اتوبوس آمبولانس، چهار موتورسیکلت آمبولانس و یک بالگرد برای اجرای این طرح به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

وی بابیان اینکه تمهیدات لازم برای مقابله با شرایط بحرانی و خدمت‌رسانی به شهروندان اندیشیده شده است، تأکید کرد: ۵۵ آمبولانس در نقاط پرتردد استان مستقر می‌شود که از ساعت ۸ صبح تا ۲۱ شب به مسافران خدمات‌رسانی کنند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان البرز از استقرار شش ایستگاه سلامت در شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: این ایستگاه‌ها به‌صورت ۲۴ ساعته به شهروندان خدمات پزشکی اولیه ارائه می‌کنند.