ساماندهی صندوق های صدقات و دستفروشان مترو

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ولیئی در مراسم امضای تفاهم نامه میان کمیته امداد با متروی تهران افزود: یکی از وظایف کمیته امداد استان تهران رسیدگی به فقرا، زنان سرپرست خانوار، سالمندان، خانواده های زندانیان است که چهار هزار نفر از افرادی به دلیل فوق سرپرست تحت پوشش قرار گرفته اند.

وی گفت: بسته خدمتی کمک معیشت، بسته درمان و فرهنگی و بسته اشتغال از جمله خدماتی است که به مددجویان ارائه می شود به طوری که طی ده ماهه اخیر ۱۱۳ میلیارد تومان مستمری پرداخت شد و همچنین تامین جهیزیه نوعروسان با کمک مساجد و موسسات خیریه انجام شد.

وی گفت: در راستای کمک به اشتغال و توانمندسازی مددجویان نیز تا سقف ۵۰ میلیون تومان با سود سه درصد تسهیلات اشتغالزایی پرداخت کرده ایم.

به گفته ولیئی، هزار و ۱۵۴ مددجو در سال جاری خودکفا شدند که جشن خودکفایی آنها نیز برگزار شد. از سوی دیگر، معافیت از خدمت سربازی از جمله اقداماتی بوده که انجام داده ایم.

وی با اشاره به اینکه مترو مکانی برای رفت و آمد شهروندان است، گفت: این مکان می تواند جای خوبی برای ارائه تسهیلات اشتغال برای مددجویان و نیازمندان باشد و بر همین اساس تفاهم نامه ای برای حضور در ایستگاه های مترو و استفاده از فضای تبلیغی و مانیتورینگ ایستگاه ها در جشن های مختلف نیکوکاری و عاطفه ها منعقد کرده ایم و از سوی دیگر برنامه ای نیز برای ساماندهی دستفروشان در حال تدوین داریم.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران، افزود: همچنین برای نیازمندانی که برای کارت های مترو مشکل دارند قصد داریم تسهیلاتی را فراهم کنیم تا تعدادی از این نیازمندان بتوانند کارت حمل و نقل رایگان استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه در ایستگاه های مترو ۲۰۰ دستگاه صندوق الکترونیکی کمیته امداد نصب شده است، گفت: بر اساس تفاهم نامه ای که با بانک شهر منعقد شده قرار است وب کیوسک راه اندازی شود و همچنین راه اندازی صدقات تلفنی و الکترونیکی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

ولیئی ادامه داد: یکی دیگر از مفاد تفاهم نامه ای که امروز منعقد شد این است که نمایشگاه هایی به مدت محدود برای فروش محصولات خانگی مددجویان در ایستگاه های مترو راه اندازی شود که در این خصوص نیز رایزنی های لازم انجام شده است.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر قصد داریم با ساماندهی دستفروشان در مترو بتوانیم مکانی مانند بازارچه های فصلی برای برپایی محصولات این افراد دایر کنیم که این موضوع یکی دیگر از مفاد این تفاهم نامه است.

به گفته ولیئی، تاکنون نیز نمایشگاه های مختلفی برای عرضه محصولات خودکفایی مددجویان در مترو ولیعصر، آزادی، نوبنیاد و ... برگزار شده است که قصد داریم در سال آینده این مراکز را افزایش دهیم.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در سال آینده سیستم پیام رسانی به مسافران مترو، فرودگاه و راه آهن راه اندازی کنیم تا مسافران در ورودی ایستگاه ها پیام های مناسبتی برای شرکت در جشن های نیکوکاری و سایر مناسبت ها قرار دهند.

وی گفت: این طرح به صورت آزمایشی در تهران اجرا می شود.

ولیئی در خصوص کمک های جمع آوری شده در جشن نیکوکاری گفت: تا روز ۲۴ اسفند ماه میزان کمک های نقدی و غیرنقدی جشن نیکوکاری ۱۰ میلیارد تومان بوده است که البته میزان نهایی آن تا ۲۰ فروردین ماه اعلام می شود چرا که تا کنون تعدادی از مدارس آمار کمک های خود را اعلام نکرده اند و احتمال می رود میزان کمک ها ۲۰ درصد اضافه شود.