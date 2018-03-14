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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۱۲

صلیب سرخ جهانی به طرفهای سوری تأکید کرد؛

لزوم حفظ حیات و کرامت انسانی غیرنظامیان درجریان عملیات تخلیه

لزوم حفظ حیات و کرامت انسانی غیرنظامیان درجریان عملیات تخلیه

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ضمن اعلام آمادگی برای مشارکت در عملیات تخلیه بشردوستانه غیرنظامیان در سوریه، خواستار رعایت قوانین مربوط به چنین عملیاتهایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مرکزی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو با صدور یک بیانیه خبری برای راهنمایی مسئولین عملیات تخلیه بشردوستانه غیرنظامیان از غوطه شرقی، عفرین یا هر مکان دیگر در سوریه، خواستار رعایت قوانین و استانداردهای بشردوستانه مربوط به چنین عملیاتی شد. 

بر اساس این بیانیه، تمام طرف­های مخاصمات می­باید همیشه، و از جمله در زمان عملیات تخلیه، غیرنظامیان و هر کسی را که مشارکت مستقیمی در خصومت­ها ندارند مورد احترام و حمایت قرار دهند.

بنا به گزارش کمیته بین­‌المللی صلیب سرخ، تا کنون هیچ یک از طرفین مخاصمات درباره عملیات تخلیه تماسی با این سازمان نگرفته‌­اند و در نتیجه تا کنون این سازمان در این عملیات دخیل نبوده است. همچنین کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرد که آماده همکاری با طرفین مخاصمه است تا از رعایت استانداردها و قوانین زیر در زمان انجام عملیات تخلیه بشردوستانه اطمینان حاصل شود:

  • کسانی که تخلیه می­شوند باید از قبل نسبت به شروط قید شده در توافقنامه، مقصد و روند تخلیه مطلع شوند.
  • غیرنظامیان باید به انتخاب خود اجازه داشته باشند تا محل را ترک کرده و یا در همان مکان باقی بمانند.
  • غیرنظامیان باید تحت هر شرایطی، چه بمانند و چه بروند، در برابر حملات تحت حمایت باشند.
  • برای غیرنظامیانی که تخلیه می­شوند باید گذرگاه امنی تدارک شود.
  • تمامی اقدامات لازم جهت اطمینان از حفظ وحدت خانواده­ها می­باید انجام شود.
  • با غیرنظامیان، بازداشت شدگان،  و کسانی که دیگر مشارکت مستقیمی در مخاصمات ندارند باید بدون در نظر گرفتن وضعیت، دین، نژاد و گرایشات سیاسی آنان به شکلی انسانی و بر مبنای حقوق بین­الملل رفتار کرد.
  • نباید تخلیه شوندگان را از دسترسی به ملزومات ضروری برای بقا محروم کرد و یا در زمان عملیات تخلیه یا بعد از آن مانع از دسترسی آنان به کمک­ها و خدمات بشردوستانه شد.
  • تخلیه شوندگان می­باید اجازه برداشتن و حفظ مقدار معقولی از لوازم شخصی خود را تا حدی که مانع عملیات تخلیه نشود داشته باشند. اسناد مالکیت و اشیا با ارزش، مدارک هویت، و قبض­های برق و آب از جمله مهمترین این لوازم هستند.
  • اشخاص دارای نیازهای خاص و آسیب‌­پذیر، مانند زخمی­ها و بیماران، کودکان بدون همراه و جدا مانده، سالمندان و افرادی که دارای ناتوانی جسمی هستند می­باید از حمایت و مراقبت خاص برخوردار شوند.
  • در مقصد عملیات تخلیه، آوارگان غیرنظامی می­باید از آزادی رفت و آمد، دسترسی به سرپناه­هایی با شرایط قابل قبول، بهداشت، درمان، ایمنی، تغذیه مناسب، خدمات عمومی و حمایتی و فرصت­های معیشتی برخوردار باشند.
  • کنشگران بشردوستانه می­باید اجازه دسترسی به سایت­های مقصد را داشته باشند و بتوانند امور تخلیه شدگان را پیگیری کنند تا با ارزیابی نیازهای ایشان پس از آوارگی، به ارایه خدمات و کمک­های بشردوستانه به ایشان بپردازند.
  • عملیات تخلیه باید اقدامی موقت قلمداد شود و آوارگان حق دارند تا به مجرد اینکه دلیل آوارگی آنان برطرف شد به خانه های خود بازگردند. آنان باید اطلاعات دقیقی از چشم­انداز موجود برای بازگشت به خانه دریافت کنند.
  • عدم تعدی به اموال شخصی باید تضمین شود. اموال و دارایی­هایی که از افرادی که تخلیه می­شوند به جا می­ماند، باید در مقابل غارت، تخریب و تملک یا استفادۀ غیرقانونی حفاظت شود.
کد مطلب 4251797
مریم خرمایی

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