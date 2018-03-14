لزوم حفظ حیات و کرامت انسانی غیرنظامیان درجریان عملیات تخلیه

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مرکزی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو با صدور یک بیانیه خبری برای راهنمایی مسئولین عملیات تخلیه بشردوستانه غیرنظامیان از غوطه شرقی، عفرین یا هر مکان دیگر در سوریه، خواستار رعایت قوانین و استانداردهای بشردوستانه مربوط به چنین عملیاتی شد.
بر اساس این بیانیه، تمام طرفهای مخاصمات میباید همیشه، و از جمله در زمان عملیات تخلیه، غیرنظامیان و هر کسی را که مشارکت مستقیمی در خصومتها ندارند مورد احترام و حمایت قرار دهند.
بنا به گزارش کمیته بینالمللی صلیب سرخ، تا کنون هیچ یک از طرفین مخاصمات درباره عملیات تخلیه تماسی با این سازمان نگرفتهاند و در نتیجه تا کنون این سازمان در این عملیات دخیل نبوده است. همچنین کمیته بینالمللی صلیب سرخ اعلام کرد که آماده همکاری با طرفین مخاصمه است تا از رعایت استانداردها و قوانین زیر در زمان انجام عملیات تخلیه بشردوستانه اطمینان حاصل شود:
- کسانی که تخلیه میشوند باید از قبل نسبت به شروط قید شده در توافقنامه، مقصد و روند تخلیه مطلع شوند.
- غیرنظامیان باید به انتخاب خود اجازه داشته باشند تا محل را ترک کرده و یا در همان مکان باقی بمانند.
- غیرنظامیان باید تحت هر شرایطی، چه بمانند و چه بروند، در برابر حملات تحت حمایت باشند.
- برای غیرنظامیانی که تخلیه میشوند باید گذرگاه امنی تدارک شود.
- تمامی اقدامات لازم جهت اطمینان از حفظ وحدت خانوادهها میباید انجام شود.
- با غیرنظامیان، بازداشت شدگان، و کسانی که دیگر مشارکت مستقیمی در مخاصمات ندارند باید بدون در نظر گرفتن وضعیت، دین، نژاد و گرایشات سیاسی آنان به شکلی انسانی و بر مبنای حقوق بینالملل رفتار کرد.
- نباید تخلیه شوندگان را از دسترسی به ملزومات ضروری برای بقا محروم کرد و یا در زمان عملیات تخلیه یا بعد از آن مانع از دسترسی آنان به کمکها و خدمات بشردوستانه شد.
- تخلیه شوندگان میباید اجازه برداشتن و حفظ مقدار معقولی از لوازم شخصی خود را تا حدی که مانع عملیات تخلیه نشود داشته باشند. اسناد مالکیت و اشیا با ارزش، مدارک هویت، و قبضهای برق و آب از جمله مهمترین این لوازم هستند.
- اشخاص دارای نیازهای خاص و آسیبپذیر، مانند زخمیها و بیماران، کودکان بدون همراه و جدا مانده، سالمندان و افرادی که دارای ناتوانی جسمی هستند میباید از حمایت و مراقبت خاص برخوردار شوند.
- در مقصد عملیات تخلیه، آوارگان غیرنظامی میباید از آزادی رفت و آمد، دسترسی به سرپناههایی با شرایط قابل قبول، بهداشت، درمان، ایمنی، تغذیه مناسب، خدمات عمومی و حمایتی و فرصتهای معیشتی برخوردار باشند.
- کنشگران بشردوستانه میباید اجازه دسترسی به سایتهای مقصد را داشته باشند و بتوانند امور تخلیه شدگان را پیگیری کنند تا با ارزیابی نیازهای ایشان پس از آوارگی، به ارایه خدمات و کمکهای بشردوستانه به ایشان بپردازند.
- عملیات تخلیه باید اقدامی موقت قلمداد شود و آوارگان حق دارند تا به مجرد اینکه دلیل آوارگی آنان برطرف شد به خانه های خود بازگردند. آنان باید اطلاعات دقیقی از چشمانداز موجود برای بازگشت به خانه دریافت کنند.
- عدم تعدی به اموال شخصی باید تضمین شود. اموال و داراییهایی که از افرادی که تخلیه میشوند به جا میماند، باید در مقابل غارت، تخریب و تملک یا استفادۀ غیرقانونی حفاظت شود.
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