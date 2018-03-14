لزوم حفظ حیات و کرامت انسانی غیرنظامیان درجریان عملیات تخلیه

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مرکزی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو با صدور یک بیانیه خبری برای راهنمایی مسئولین عملیات تخلیه بشردوستانه غیرنظامیان از غوطه شرقی، عفرین یا هر مکان دیگر در سوریه، خواستار رعایت قوانین و استانداردهای بشردوستانه مربوط به چنین عملیاتی شد.

بر اساس این بیانیه، تمام طرف­های مخاصمات می­باید همیشه، و از جمله در زمان عملیات تخلیه، غیرنظامیان و هر کسی را که مشارکت مستقیمی در خصومت­ها ندارند مورد احترام و حمایت قرار دهند.

بنا به گزارش کمیته بین­‌المللی صلیب سرخ، تا کنون هیچ یک از طرفین مخاصمات درباره عملیات تخلیه تماسی با این سازمان نگرفته‌­اند و در نتیجه تا کنون این سازمان در این عملیات دخیل نبوده است. همچنین کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرد که آماده همکاری با طرفین مخاصمه است تا از رعایت استانداردها و قوانین زیر در زمان انجام عملیات تخلیه بشردوستانه اطمینان حاصل شود: