جشنواره ملی دانشگاهیان جامعه ساز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی تیموریان گفت: اگر دانشگاهیان نخبه علمی و فرهنگی تمرکز خود را روی مسائل اساسی و اولویت دار نظام بگذارند، کشور به سرعت می تواند از مرحله دولت سازی وارد مرحله جامعه سازی و تمدن سازی شود.

وی ادامه داد: در همین راستا حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان اقدام به فراخوان ایده ها، طرح ها و اقدامات دانشگاهیان ناظر بر یک مسئله شناسی دقیق در حوزه ها و عرصه های مختلف از جمله سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سلامت، رسانه، آموزش و پرورش، آموزش عالی، دفاع، کشاورزی و محیط زیست، زن و خانواده، هنر و معماری کرده است.

معاون جهاد علمی فرهنگی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان افزود: بدین منظور جشنواره ملی دانشگاهیان جامعه ساز طراحی و با همکاری برخی دستگاه های متولی امور فرهنگی، علمی و فناوری در دو مرحله پیاده سازی خواهد شد.

وی ادامه داد: مرحله اول این جشنواره در شهریور ماه است که مختص ایده ها و طرح های عملیاتی ناظر بر نیازهای اساسی بخش های مختلف کشور است. مرحله دوم جشنواره شامل گزارش اقدامات انجام شده طرح های مصوب در مرحله اول بوده که قرار است در بهمن ماه برگزار شود. علاوه بر جشنواره ملی جشنواره های استانی آن در تیرماه بنابر فراخور استان‌ها اجرا خواهد شد و برترین های آن ها به جشنواره ملی اعزام می شوند.

تیموریان اعلام کرد: مهلت ثبت نام و ثبت موضوعی که افراد یا گروه ها قصد انجام دارند یا در حال انجام هستند تا پایان فروردین ۹۷ است و شرکت برای عموم آزاد است.

وی ادامه داد: پس از ثبت موضوعات کارشناسان حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان و سایر مجموعه های همکار با ارتباط گیری، مشاوره و حمایت های لازم از موضوعات آنها را برای رسیدن به جشنواره راهنمایی و پشتیبانی می کنند.

علاقمندان برای شرکت در جشنواره روی لینک کلیک کرده و فرم مربوطه را تکمیل کنند.