افزايش سن حضانت كودك ، نگراني مادران را كاهش داد

رضا جعفري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : كودك به لحاظ عاطفي بايد در دوران دبستان نزد مادر باشد اما در دوران راهنمايي و يا دبيرستان به دليل آگاهي و درك شرايط اين احتياج ديده نمي شود و كودك مي تواند بدون مادر به زندگي خود ادامه دهد.

وي اظهار داشت : مجمع تشخيص مصلحت نظام سن حضانت كودك پسر و دختر را تا 7 سال تعيين كرد كه از نظر شرعي قابل قبول است و آنچه كه قانون در ارتباط با آن نظر داده است به طور حتم بنا بر مصلحت جامعه بوده است.

جعفري ادامه داد : افزايش سن كودك از 7 سال به بالا شايد از نظر شرعي و قانوني مشكل داشته باشد اما بنا بر تشخيص دادگاه مي تواند افزايش پيدا كند.

يك قاضي ديوان عالي كشور نيز در اين زمينه گفت : با توجه به نياز عاطفي كودك به مادر به خصوص در دوران كودكي تصويب طرح افزايش سن حضانت كودك تا 7 سال به نفع مادر و كودك خواهد بود و تا حدي توانست از نگراني زنان جامعه ما بكاهد .

بهرام بهرامي اظهار داشت : طبق اين قانون پس از 7 سال چنانچه پدر صلاحيت سرپرستي كودك را نداشته باشد دادگاه مي تواند تصميم ديگري نسبت به سرپرستي كودك بگيرد و يا بنا بر صلاحيت و تشخيص خود سن حضانت كودك را افزايش و يا كاهش دهد كه اين امر از اختيارات دادگاه خارج نيست .

وي در خصوص افزايش سن حضانت بر اساس جنسيت كودك گفت : شوراي نگهبان معتقد بود كه بنا به مسائل شرعي بايد سن حضانت كودك بر اساس جنسيت كودك متفاوت باشد و در اين زمينه نظرات متفاوتي بين فقها و علما وجود داشت اما در نهايت مجمع تشخيص مصلحت نظام سن 7 سال را در نظر گرفت كه بايد نتيجه آن را در آينده شاهد باشيم.