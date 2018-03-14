۳۹ نگارخانه جدید در تهران مجوز گرفتند/ اسامی آشنا

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار گزارشی از اعطای مجوز به ۳۹ نگارخانه جدید در شهر تهران طی سال جاری خبر داد. مجوز فعالیت ۴۴ نگارخانه نیز که از قبل فعالیت داشتند تمدید شد.

نگارخانه های «گویا» به مدیریت مونا میرباقری، «جم» به مدیریت بنفشه غفاری، «آریانا» به مدیریت علیرضا اسلامی، «ب» به مدیریت شهرام گیل آبادی، «هنر» به مدیریت سیدحسن حسینی، «تهران» به مدیریت احمد رویایی، «فردا» به مدیریت مجید احمدی، «چهار» به مدیریت مرجان شکری، «دارگون» به مدیریت آرش رئیسیان، «ایران شهر» به مدیریت امیربهمن امیریان، «دال» به مدیریت امید کیاکاظمی، «نگر» به مدیریت فاطمه تیموری، «زمان هنر» به مدیریت کوین علیار، «ایوان هنر» به مدیریت حسین محسنی سربندی، «ابد» به مدیریت رجحانه حسینی، «بزرگمهر» به مدیریت ناصر بزرگمهر، «جلال آل احمد» به مدیریت سیدمحمد موسوی، «کمال الملک پاکدشت» به مدیریت جعفر شریفی، «چهارده» به مدیریت اصغر توسلی، «کیان» به مدیریت محمدرضا رحمانی لشگری، «آریانا» به مدیریت امیرحسین عبداللهی مقدم، «بهارک» به مدیریت بهارک بیگناه، «نقطه» به مدیریت وحیدالدین معینی، «الماس» به مدیریت مرتضی زرین شاد، «آوای هنر» به مدیریت پروین سلیمانی، «جاوید» به مدیریت علیرضا اکبری جاوید، «خرابات» به مدیریت مجید رجبی معمار، «کاریز» به مدیریت رضا جعفری نژاد، «ساتیا» به مدیریت مهرانگیز مهرآذر، «موزه نسخ خطی و آثار فرهنگی دکتر صادق محفوظی» به مدیریت محمد صادق محفوظی، «عباس داداشی» به مدیریت عباس جمالی راد، «خیام» به مدیریت مرتضی مومیوند، «مهری» به مدیریت مهری هاشمیان، «هدایت» به مدیریت آتسا هدایت، «لاجوردی» به مدیریت سیداحسان لاجوردی، «سلام» به مدیریت مهدی مجیدخواه، «پارسا» به مدیریت نجمه فامیل دشتی، «دوصفر نود و هشت بیست و یک» به مدیریت ایمان صفایی، «بهارین» به مدیریت بهاره چاکری در سال ۱۳۹۶ برای فعالیت در تهران از دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت گرفتند.