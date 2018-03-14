  1. استانها
  2. اردبیل
۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۱۹

معاون عمرانی استانداری اردبیل خبر داد؛

پیش‌بینی رشد سفرهای نوروزی در اردبیل

پیش‌بینی رشد سفرهای نوروزی در اردبیل

اردبیل- معاون امور عمرانی استانداری اردبیل از پیش‌بینی رشد سفرهای نوروزی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی ظهر چهارشنبه در مانور آغاز ستاد اجرایی خدمات سفر استان اردبیل تصریح کرد: با توجه به افزایش نرخ دلار پیش بینی شده سفرهای داخلی امسال بویژه در ایام نوروز افزایش یابد.

وی افزود: از سویی به دلیل وضعیت مطلوب جوی در اردبیل انتظار می رود سفرهای نوروزی به این استان با روند رو به رشد مواجه شود.

معاون امور عمرانی استانداری اردبیل تاکید کرد: به منظور استقبال از مسافران تمهیدات لازم اندیشیده شده و وظایف کمیته های ۱۰ گانه ستاد اجرایی خدمات سفر مشخص شده است.

ندایی ادامه داد: تمامی دستگاه های فرهنگی، خدماتی، امنیتی و انتظامی در حالت آماده باش هستند تا خدمات مطلوب به شهروندان ارائه شود.

وی به آماده سازی مراکز اقامتی، تفریحی و گردشگری نیز اشاره کرد و خواستار ارائه خدمات بهینه از سوی متولیان شد.

معاون امور عمرانی استانداری اردبیل به آمادگی پلیس راه و راهداری نیز اشاره کرد و بیان داشت: استان اردبیل آماده استقبال از مسافران نوروزی است و هیچ کمبودی در این خصوص نداریم.

کد مطلب 4251815
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها