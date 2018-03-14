به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی ظهر چهارشنبه در مانور آغاز ستاد اجرایی خدمات سفر استان اردبیل تصریح کرد: با توجه به افزایش نرخ دلار پیش بینی شده سفرهای داخلی امسال بویژه در ایام نوروز افزایش یابد.

وی افزود: از سویی به دلیل وضعیت مطلوب جوی در اردبیل انتظار می رود سفرهای نوروزی به این استان با روند رو به رشد مواجه شود.

معاون امور عمرانی استانداری اردبیل تاکید کرد: به منظور استقبال از مسافران تمهیدات لازم اندیشیده شده و وظایف کمیته های ۱۰ گانه ستاد اجرایی خدمات سفر مشخص شده است.

ندایی ادامه داد: تمامی دستگاه های فرهنگی، خدماتی، امنیتی و انتظامی در حالت آماده باش هستند تا خدمات مطلوب به شهروندان ارائه شود.

وی به آماده سازی مراکز اقامتی، تفریحی و گردشگری نیز اشاره کرد و خواستار ارائه خدمات بهینه از سوی متولیان شد.

معاون امور عمرانی استانداری اردبیل به آمادگی پلیس راه و راهداری نیز اشاره کرد و بیان داشت: استان اردبیل آماده استقبال از مسافران نوروزی است و هیچ کمبودی در این خصوص نداریم.