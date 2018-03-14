به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خانه مطبوعات استان گلستان، هادی علمدار اظهار کرد: خانه مطبوعات برای تقویت کمی و کیفی رسانه‌ها و ارتقا سطح حرفه‌ای اصحاب رسانه در استان برنامه دارد.

وی ادامه داد : توزیع عادلانه آگهی یکی از اولویت‌ها برای پیگیری خانه مطبوعات است تا حداقل بخشی از مشکلات اقتصادی رسانه‌های استان مرتفع شود.

مدیر خانه مطبوعات استان گلستان با اشاره به جلساتی که با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و کارشناسان این حوزه توسط خانه مطبوعات برگزار شده، گفت: بیشتر آگهی‌های دولتی با مبداء استان در رسانه‌های سراسری چاپ می‌شود که این موضوع سبب نگرانی اهالی رسانه در استان شده است.

وی به مطالبه خانه مطبوعات برای ساماندهی و توزیع عادلانه آگهی‌های دولتی اشاره کرد و افزود: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هم برای پیگیری اجرای صحیح و عادلانه توزیع آگهی قول مساعد داده است.

علمدار به تلاش شبانه‌روزی خبرنگاران در صحنه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه خبرنگاران عدم برخورداری از بیمه است به گونه‌ای که برخی خبرنگاران با وجود چندین سال فعالیت هنوز مشکل بیمه‌ای دارند.

سند چشم‌انداز رسانه‌های استانی تدوین شود

وی با اشاره به اینکه رسانه یکی از ارکان اصلی توسعه فرهنگی است، اظهار کرد: باید نقش رسانه‌ها در اسناد بالادستی استان مشخص باشد.

مدیرخانه مطبوعات استان گلستان تصریح کرد: برای داشتن رسانه های توانمند باید سند چشم‌انداز رسانه‌های استانی تدوین شود.

وی ادبیات توسعه‌یافتگی را بدون در نظر گرفتن نقش رسانه بی‌معنی دانست و افزود: خانه مطبوعات می‌تواند با همکاری مسئولان زمینه پویای و تقویت فضای رسانه را ایجاد کند.

وی پیگیری مطالبات اصحاب رسانه را یکی از اقدامات لازم دانست و گفت: خانه مطبوعات برنامه دارد زمینه‌ای فراهم کند تا مشکلات مختلف اهالی رسانه را جمع‌بندی و ان شا الله تا رفع کامل آن پیگیری کند البته این موضوع همراهی مسئولان را می‌طلبد.

مدیرخانه مطبوعات استان گلستان خطاب به منتخبان شورای هماهنگی روابط عمومی‌ها، خاطرنشان کرد: این شورا می‌تواند پیگیری مطالبات صنفی خبرنگاران و رسانه‌ها را تسهیل کند.