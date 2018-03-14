ورود دادستان قزوین به عنوان مدعی العموم در بحث کنترل بازار شب عید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی در آستانه فرارسیدن سال جدید کنترل بازار عید را بسیار ضروری دانست و گفت: بحث قیمت اقلام ضروری شب عید بسیار مهم است و نظارت بر قیمت ها مورد تاکید است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: فعالیت‌های دادستانی به عنوان مدعی العموم با همراهی سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه بازار شب عید، بیش از دو ماه است که شروع شده و نشست های مختلفی در این حوزه با دستگاه های ذی ربط داشته ایم.

صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: در همین راستا تذکرات لازم به صنوف مختلف که اقلام ضروری شب عید را توزیع می کنند داده شده است تا شاهد مشکلاتی از جمله کمبود اقلام و افزایش قیمت های نامتعارف و غیر قانونی نباشیم.

این مقام قضایی اظهار داشت: لیستی از توزیع کنندگان اصلی و به اصطلاح عمده فروش ها تهیه شده است تا در صورتی که بخواهند با عدم توزیع کالا موجب افزایش قیمت غیرقانونی در بازار شوند برخورد های قانونی از سوی دادستانی صورت پذیرد.

دادستان مرکز استان در ادامه بیان داشت: برای کنترل قیمت ها و حتی کیفیت اجناس و مواد خوراکی بازار دستگاه های ذی ربط در قوای مجریه و قضائیه با هماهنگی همدیگر، بازار را مدیریت می کنند که درهمین راستا تیم های نظارتی با حضور بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت و همچنین نمایندگان اصناف و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل شده است.

دادستان مرکز استان در ادامه بیان داشت: گشت‌های تخصصی معمولا از صبح مشغول خدمت هستند و رئیس شعبه تعزیرات و گاهی اعضای شعبه به همراه کارشناسان مربوطه که ممکن است از وزارت بهداشت، سازمان صنعت، معدن و استاندارد و پخش ملی مواد نفتی باشند در این گشت‌ها حضور دارند و چنانچه تخلفاتی را مشاهده نمایند در چارچوب قانون اقدامات لازم و برخوردی را اعمال خواهند کرد.

حجت الاسلام صادقی نیارکی به اهمیت احیای حقوق عامه اشاره کرد و گفت: استیفای حقوق عامه از وظایف مهم قوه قضائیه است که بارها در سخنانی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است به همین منظورهرجایی که احساس و مشاهده شود حقوق مردم توسط برخی افراد سودجو و فرصت طلب تضییع خواهد شد و یا مورد تعرض قرار می گیرد، دستگاه قضایی و در راس آن دادستانی به عنوان مدعی العموم با توجه به امر قانونگذار ورود پیدار می کند و در جهت احقاق حق اقدام خواهد کرد.

دادستان قزوین در پایان افزود: دادستانی قزوین نیز در این ایام نظارت های خود را جهت کنترل بازار شب عید در ابعاد مختلف کمی و کیفی نسبت به صنوف مختلف اعمال خواهد کرد و هر کجا مشاهده شود که حقوق مردم و جامعه مورد تضییع برخی افراد قرار می گیرد به همراه سایر سازمان های نظارتی ورود پیدا خواهد کرد و بدون اغماض با کسانی که بخواهند در نظم بازار اخلال ایجاد کنند برخورد خواهد کرد.

حجت الاسلام صادقی نیارکی در پایان گفت: مردم نیز می توانند جهت بهتر و دقیق تر شدن نظارت ها به سازمان های نظارتی استان کمک نمایند و هر کجا تخلفی را مشاهده کردند مراتب را فورا به یکی از نهادهای ذی ربط اطلاع دهند تا اقدام لازم انجام گیرد.