رونمایی از ۲۸ عنوان کتاب حوزه ادبیات پایداری در باغ موزه همدان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز و در مراسمی با حضور استاندار همدان و جمعی از مسئولان استان و خانواده شهدا، از تندیس سردار شهید حاج حسین همدانی همراه با سامانه نمایشی موشکی و ۲۸ عنوان کتاب در حوزه ادبیات پایداری در باغ موزه دفاع مقدس رونمایی شد.

استاندار همدان در این مراسم بابیان اینکه شهید همدانی دلاور، معلم و عزیز در طول عمر با برکت خود خدمات شایسته ای داشت، گفت: پرورش یافتگان محضر وی در کشور انسانهای صاحب صلاحیتی هستند اما با اجری که خداوند به وی داد با شهادت بسیار بزرگتر از آنی شد که بود.

محمدناصر نیکبخت بابیان اینکه اعتقاد شهید همدانی نیز مانند مقام معظم رهبری بود که اگر در بیرون از کشور دفاع نشود باید در همدان و کرمانشاه و دل کشور دفاع شود، گفت: دولت سوریه ناامید شده بود اما مستشاری سردار همدانی باعث شد که روحیه دفاع جدیدی در سوریه ایجاد شود.

وی بابیان اینکه ما امروز سربلند هستیم که شهید همدانی و مدافعان حرم و سردار سلیمانی در دفاع از مظلوم و از ایران به خوبی عمل کردند، گفت: دنیا فهمیده که ایران در صحنه نبرد به گونه ای عمل کرد که داعش از صحنه خارج می شود البته باید همواره آماده مقابله با افکار داعشی بود.

استاندار همدان همچنین بابیان اینکه زمانی ما سیم خاردار می خواستیم و به ما ندادند و می گویند حالا نباید سیستمهای راداری، موشکی و پهپادها را بسازید، گفت:برای دفاع از دین، ناموس و آب و خاک خود باید تجهیزات دفاعی بسازیم.

نیکبخت بابیان اینکه امروز سربلندیم که در دنیا ایران را به عنوان یک محور و قدرت می شناسند و اینها افتخاراتی است که سردار همدانی و همه ایثارگران و شهدا برای ما آفریدند، گفت: آمریکا دید که نمی تواند با ایران بجنگد و پای میز مذاکره آمد.

وی عنوان کرد: عظمت ایران برای دفاع، حمایت از مظلوم و حمایت از مسلمانانی است که به ایران پناه می آورند.

استاندار همدان بابیان اینکه در سال ۲۰۱۸ اجلاس های بین المللی بزرگی در همدان داریم و درخواست دارم میهمانان خارجی باغ موزه را ببینند و مرور کنند که ما دفاع کردیم و هنوز هم دفاع می کنیم، گفت: ایثار را ایثارگران ما در دنیا معنی کردند.

وی عنوان کرد: از فرمانده سپاه استان می خواهم تدبیری کنیم تا زائران راهیان نور به همدان بیایند و باغ موزه را ببینند ...