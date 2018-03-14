مبارزه با سن گندم در اراضی کشاورزی با جدیت بیشتر پیگری شود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز چهارشنبه در جلسه ستاد سن گندم که با حضور مجید اسماعیلی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان و مدیران جهادکشاورزی شهرستانهای تابعه برگزار شد اظهار کرد: در حال حاضر سن گندم و آبیاری تحت فشار دو مقوله اولویت دار امسال بخش کشاورزی که باید به سرانجام برسد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی و زراعی استان به سامانه نوین آبیاری تجهیز شده است.

خمسه بیان کرد: در راستا ی اجرای مصوبه سفر هیات دولت به استان؛ ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان نیز در دست اجرا می باشد که در صورت تامین اعتبار و مشارکت بهره برداران بخش تا پایان نیمه اول سال ۹۷ این میزان اراضی کشاورزی استان به زیر پوشش سامانه نوین آبیاری خواهد رفت.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین به اهمیت مبارزه با سن غلات در اراضی کشاورزی استان اشاره کرد و گفت : مبارزه با سن غلات امسال باید با قوت، هماهنگی و نظارت بیشتر توسط کارشناسان و کشاورزان انجام شود تا بتوانیم درصد سن زدگی گندم نسبت به سال های گذشته پایین تر باشد.

خمسه بر لزوم اهمیت مبارزه به موقع، مناسب و هوشمندانه سن گندم در اراضی کشاورزی استان تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد بحث گندم نظارت بر مراکز خرید گندم استان است اظهار داشت : باید کمیته جدا از کمیته سن گندم بعنوان کمیته خرید در استان تشکیل شود و این دو کمیته بتوانند در راستای هم حرکت کنند.

خمسه بیان کرد: باید از کارشناسان ماهر، زبده که سابقه خرید گندم در مراکز خرید دارند استفاده شود تا با مشکلی مواجه نشویم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه خواست : با درایت و هوشمندی بحث تامین نیروی انسانی و ناوگان خودرویی برای مبارزه با آفت سن گندم را مدیریت کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در این جلسه گفت :امسال بحث سن گندم از امنیت غذایی به امنیت ملی رسیده و در این خصوص حتی باید به دستگاه های امنیتی نیز پاسخگو باشیم بنابراین باید توجه ویژه ای به این امر شود.

مجید اسماعیلی افزود : امسال بحث مبارزه با سن گندم با توجه به پیش بینی های بارندگی در فروردین و اردیبهشت ماه سال آینده باید با جدیت بیشتری انجام شود وتکیه باید بر روی سن مادر باشد.

وی اظهار داشت : اقلام مورد نیاز مبارزه با سن گندم در اسرع وقت باید در سطح شهرستانهای تابعه توزیع شود.

اسماعیلی از مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه خواست : لیست شبکه پایش و کشیکهای مبارزه با سن گندم را در اسرع وقت به سازمان اعلام کنند.

وی خاطر نشان کرد : در بحث عوامل خسارت زای گندم نیز باید توجه ویؤه ای شود و ستاد پایش دیگر نیز به موازات سن گندم تشکیل شود.

اسماعیلی تاکید کرد : از کارشناسان ناظر گندم که بالندگی علمی و فنی دارند در مراکز خرید گندم استفاده شود.

وی بر لزوم اطلاع رسانی و استفاده از پیامک تبلیغاتی توسط مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان در بازه زمانی مبارزه با سن گندم در استان تاکید کرد.