داشتن شهر بانشاط حق شهروندی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم تقی زاده صبح چهارشنبه در همایش شهرداران شهرهای خراسان جنوبی اظهار کرد: مردم انتظارات به حقی از مجموعه شهرداری دارند.

رئیس شورای شهر بیرجند با اشاره به شناخته شدن بیرجند به عنوان شهر پاک بیان کرد: داشتن محیط زیست سالم و شهر بانشاط از جمله حقوق شهروندی مردم است و شهرداری می تواند نقش تعاملی و محوری بین مردم و دستگاه های اجرایی داشته باشد که این مهم در حل مشکلات نقش آفرین است.

تقی زاده با اشاره به اینکه یکی از وظایف شهرداری استفاده مطلوب از اراضی است، افزود: از دیدگاه جرم شناسی شیوه شهرسازی و ساختمان سازی حتی بر میزان جرم در شهر تأثیر دارد.

رئیس شورای شهر بیرجند گفت: در این راستا گاه جرم شناسان به تهیه کنندگان طرح های تفصیلی شهری پیشنهاد می دهند که در مکان های مشخص چه تعداد طبقه باید ساخته شود.

تقی زاده اظهار کرد: همچنین میزان فضاهای سبز بر نشاط و آرامش مردم شهر تأثیر دارد که دست اندرکاران شهرسازی بر این مهم باید توجه داشته باشند.

وی با اشاره به لایحه مدیریت شهری بیان کرد: این لایحه در مجلس در دستور کار قرار دارد که نشان می دهد کارشناسان به این نتیجه رسیده اند دستگاه های خدمات رسان باید به شهرداری واگذار شود.

رئیس شورای شهر بیرجند ادامه داد: واگذاری دستگاه های خدمات رسان به شهرداری باعث می شود که شهرداری به صورت متمرکزتر به مردم خدمت بدهد.

تقی زاده با اشاره به اینکه شورای شهر نهادی برخواسته از مردم است، افزود: شورا فعالیت اجتماعی انجام می دهد و نگاه سیاسی در شورا وجود ندارد و قانون نیز وظایف متعددی بر عهده شورا گذاشته است و از طرف دیگر شورای شهر وظیفه مطالبه گری از جانب مردم را دارد.

وی یادآور شد: استانداری و مجموعه دولت پشتیبان و حامی شوراها بوده اند که این مهم عملکرد شوراها را افزایش داده است.