استعفای شهردار تهران صحت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: موضوع استعفای نجفی صحت دارد اما پذیرش آن سیری دارد که باید طی شود.

خبر استعفای محمدعلی نجفی شهردار تهران از شب گذشته به طور غیر رسمی منتشر شده بود اما هیچ منبع رسمی حاضر به تایید آن نبود.

استعفای نجفی آن زمان جدی تر شد که اعلام شد اعضای شورای شهر تهران جلسه ای فوق العاده یک روز پس از پایان جلسات رسمی سال ۹۶ شورا برگزار می کنند.

برخی اعضای شورای شهر تهران به طور غیر رسمی نیز این خبر را تایید کرده و اعلام کردند استعفا چندان جدی نیست و شورا برای قانع کردن نجفی برای ماندن این جلسه را برگزار می کند تا بررسی استعفای او.

اما در فضای رسمی خبری، بیشتر اعضای شورای شهر تهران این موضوع را تکذیب کرده اند. حجت نظری در صفحه توئیتر خود نوشت: اخبار و شایعات فضای مجازی و زمزمه‌های در گوشی مبنی بر استعفای دکتر نجفی مطرح شده و تماس‌های مکرر با بنده و سایر اعضا گرفته می‌شود. به صراحت چنین رخدادی را تکذیب می‌کنم و امیدوارم شایعه پراکنان سوای منافع شخصی منافع شهر و شهروندان را نیز لحاظ کنند.

شهردار شهر تهران به یکی از خبرگزاری ها گفته است که استعفایش صحت ندارد.

زهرا نژادبهرام هم اعلام کرده چنین استعفایی به هیات رئیسه نیامده است.