به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اکبر اجرایی افزود: این مراسم به همت استانداری فارس، نماینده ولی فقیه در استان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سازمان نظام پزشکی شیراز، بیمارستان دکتر خدادوست و آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) برگزار می‌شود.

به گفته وی، وزیر بهداشت و تعدادی از دیگر مسئولان کشوری و استانی نیز در این مراسم حضور خواهند داشت.

این مقام مسئول از مردم فارس دعوت کرد تا با حضور در مراسم بزرگداشت این چهره بین المللی پزشکی، یاد خاطره وی را زنده نگه دارند.

اجرایی با اشاره به اینکه مراسم تشییع پروفسور خدادوست دو روز پیش در آمریکا برگزار شد، بیان داشت: همچنین مراسمی یادبود دیگری روز پنج شنبه بیست و چهارم اسفند، از ساعت ۱۳ تا ۱۴ و ۳۰ دقیقه در مسجد جامع شهرک غرب تهران به همت انجمن چشم پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار خواهد شد.

پروفسور خدادوست استاد چشم پزشک دانشگاه های آمریکا و از چشم‌پزشکان ایرانی معروف در عرصه بین‌المللی بود که در طول حیات خود، در بیمارستان ها و دانشگاه های بزرگ دنیا به عمل و پژوهش در مورد مشکلات قرنیه چشم پرداخت.

وی که دارای کرسی پیوند قرنیه در ایران و آمریکا است، علاوه بر ارتقای سطح تخصصی پیوند قرنیه در جهان، خدمات ارزنده ای را در پیشرفت علم چشم پزشکی در ایران انجام داده است.

پروفسور خدادوست بامداد نوزدهم اسفند، در بیمارستانی در شهرنیویورک، دار فانی را وداع گفت.