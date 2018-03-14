به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه تئاتر گره، نمایش «خنکای ختم خاطره» به نویسندگی حمیدرضا آذرنگ و کارگردانی حامد ادوای اردیبهشت سال ۹۷ در تالار حافظ به صحنه می‌رود.

این نمایش که آخرین تولید گروه تئاتر گره است با حضور در ششمین دوره جشنواره تئاتر شهر، موفق به دریافت جوایز بهترین کارگردانی، بازیگری زن و مرد و همچنین کسب عنوان نمایش برگزیده جشنواره شد.

از نمایش‌های پیشین گروه تئاتر گره می‌توان به «باگانه»، «پشت سرت نگاه نکن»، «ماه و پلنگ» و «نمایش زندگی یک هنرمند» اشاره کرد.

این اثر از ۱۷ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد در تالار حافظ اجرا می‌شود.