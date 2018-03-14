به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، عباسعلی پوربافرانی نماینده نائین در تذکری نسبت به تعطیلی ۲۱ ماهه جلسات شورای عالی رفاه انتقاد کرد و گفت: بررسی حقوق و معوقات کارگران برعهده این شورا است اما ۲۱ ماه است تعطیل می باشد.
پوربافرانی در تذکری اعلام کرد:
تعطیلی ۲۱ ماهه شورای عالی رفاه/معوقات کارگران برعهده این شورا است
عضو ناظر مجلس در شورای عالی رفاه گفت: در شرایطی حقوق و معوقات کارگران پرداخت نشده که شورای عالی رفاه ۲۱ ماه است که تعطیل است.
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