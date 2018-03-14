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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۵۲

پوربافرانی در تذکری اعلام کرد:

تعطیلی ۲۱ ماهه شورای عالی رفاه/معوقات کارگران برعهده این شورا است

تعطیلی ۲۱ ماهه شورای عالی رفاه/معوقات کارگران برعهده این شورا است

عضو ناظر مجلس در شورای عالی رفاه گفت: در شرایطی حقوق و معوقات کارگران پرداخت نشده که شورای عالی رفاه ۲۱ ماه است که تعطیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، عباسعلی پوربافرانی نماینده نائین در تذکری نسبت به تعطیلی ۲۱ ماهه جلسات شورای عالی رفاه انتقاد کرد و گفت: بررسی حقوق و معوقات کارگران برعهده این شورا است اما ۲۱ ماه است تعطیل می باشد.

کد مطلب 4251856

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