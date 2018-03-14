تعطیلی ۲۱ ماهه شورای عالی رفاه/معوقات کارگران برعهده این شورا است

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، عباسعلی پوربافرانی نماینده نائین در تذکری نسبت به تعطیلی ۲۱ ماهه جلسات شورای عالی رفاه انتقاد کرد و گفت: بررسی حقوق و معوقات کارگران برعهده این شورا است اما ۲۱ ماه است تعطیل می باشد.