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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۴۸

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید:

ضرورت بهره گیری مناسب از ظرفیت تسهیلات اشتغال روستایی

ضرورت بهره گیری مناسب از ظرفیت تسهیلات اشتغال روستایی

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: بهره گیری مناسب از ظرفیت تسهیلات اشتغال روستایی در استان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر چهارشنبه در نشست گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: تسهیلات اشتغال روستایی با نرخ شش درصد فرصت مناسبی برای اشتغال زایی اصولی و پایدار در روستاها محسوب می شود.

احمدی با اشاره به اهمیت توسعه اشتغال روستایی ابراز داشت: با توجه به برنامه توسعه اشتغال روستایی و تسهیلات آن بخش، پایه فعالیت های این بخش در مناطق روستایی است و سعی می شود که در مناطق حاشیه شهر نیز از این ظرفیت تسهیلات استفاده شود.

وی از سازماندهی حوزه اشتغال و تولید در شهرستان لنده به عنوان پایلوت خبر داد و بیان داشت: تمام توان خود را به کار گرفته ایم که یک سازمان مردم نهاد قوی در آن حوزه داشته باشیم و این مهم نیز به سایر مناطق تعمیم داده می شود.

احمدی با اشاره به برخی از مشکلات در حوزه دهیاری ها،  تصریح کرد: ساختار عملیاتی و مناسبی در حوزه دهیاری ها وجود ندارد و نمی توان بر توانایی این بخش برای تحقق هدفگذاری ها تکیه کرد.

احمدی با تاکید بر توسعه پایدار روستایی عنوان داشت: در روستاها به شکل سنتی به فعالیت تولید پرداخته می شود که باید با تسهیل گری و برنامه ریزی مناسب، خروجی کارآمد و پایدارتری داشته باشیم.

استاندار  به لزوم برنامه ریزی عملیانی برای ایجاد اشتغال بر اساس ظرفیت های احصا شده اشاره کرد و گفت: در جلسات از حلقه های مفقوده سخن گفته می شود که باید با ایجاد برنامه عملیاتی این حلقه های مفقوده شناسایی و نسبت به رفع مشکلات آن بخش اقدام شود.

وی با تاکید بر اجرای برنامه عملیاتی در حوزه توسعه خوشه های تولید، عنوان داشت: باید تحقق توسعه و برنامه اجرایی در یکی از خوشه های شناسایی شده عملیاتی شود و خروجی آن را شاهد باشیم.

احمدی همچنین خواستار ارائه گزارش عملیاتی در حوزه یکی از خوشه ها با نگاه خروجی محور شد.

کد مطلب 4251857

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