ترویج فرهنگ شهادت راهکار پرورش جوانان انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح چهارشنبه در همایش علمی و پژوهشی شهدای فرهنگی و دانش آموزی گناباد که در محل تالار شیخ محمدتقی بهلول دانشگاه آزاد اسلامی این شهر برگزار شد اظهار کرد: وظیفه ما این است که نگذاریم گرد غفلت بر روی شهدا بنشیند و این کار کمتر از شهادت نخواهد بود.

وی افزود: برگزاری یادواره ها و همایش ها با موضوع شهدا کمتر از خود شهادت نیست و زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا می تواند کشور را در مقابل مشکلات بیمه کند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ابراز کرد: اقتدار هر کشور بستگی مولفه هایی دارد و به عنوان مثال برخی کشور ها به قوای نظامی و برخی اقتصاد، ولی اقتدار کشور ما بستگی به مولفه ایثار و شهادت داشته است.

کاظمی خاطرنشان کرد: اگر امروز شاهد آن هستید که ایران و رهبری آن در مقابل استکبار جهانی ایستاده اند به دلیل داشتن همین مولفه و قدرت نرم و فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است و دیگر قدرت هایی کشور ذیل این مولفه قرار می گیرند . اطمینان داشته باشید تا زمانی که فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه گسترش پیدا کند دشمن هیچ کاری نمی تواند انجام دهد.

وی افزود: برگزاری این گونه یادواره و همایش ها نیاز امروز جامعه بوده زیرا این همایش ها ما را به سمت سعادت سوق می دهد. راه اصلی رسیدن به شهادت پیوند خوردن با شهدا است.

معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: شهدا در تمامی مراحل زندگی امروز ما نقش داشته و اثرگذار هستند و اگر از شهدا فاصله بگیریم را سعادت را از دست داده ایم.

وی با اشاره به برخی برنامه های وزارت آموزش و پرورش در معرفی شهدا تصریح کرد: وظیفه ما در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل های آینده است .اگر برای ادامه انقلاب نیاز به جوانان ارزشی و انقلابی داریم راه تربیت آنها توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

کاظمی خاطرنشان کرد: امروز دشمن در قالب جنگ نرم مقابل نظام ایستاده و اندیشه جوانان ما را هدف گرفته است که مقابله با این کار نیاز به اقدام جهادی دارد تا نسل آینده خود را در مقابل این تهاجم دشمن واکسینه کنیم.