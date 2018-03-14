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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۴۷

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندارکردستان:

پاسداشت ارزش ها سرلوحه برنامه های نوروزی در کردستان است

پاسداشت ارزش ها سرلوحه برنامه های نوروزی در کردستان است

سنندج- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندارکردستان گفت: پاسداشت ارزش های اسلامی در سرلوحه برنامه های نوروزی در این استان قرار دارد.

به گزارش خبرنگارمهر، امیر قادری امروز چهارشنبه در دومین جلسه ستاد خدمات اجرایی سفر که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد،گفت: بازرسی و نظارت مستمر بر بازار در این ایام باید به طور ویژه در دستور کار قرار گیرد.

وی عنوان کرد: برنامه های نوروزی که مدنظر مدیریت استان است در راستای ایجاد فضای ایمن و پرطراوت برای مردم است و در این رابطه پاسداشت ارزش ها و شعائر اسلامی هم سرلوحه کارها قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه کردستان هم از گردشگری طبیعی، تاریخی و فرهنگی برخوردار است، عنوان کرد: تلاش ستاد اجرایی خدمات سفر باید معرفی جاذبه های  گردشگری استان باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان بر رعایت چارچوب های ارزشی در جامعه تاکید کرد و گفت:  این مهم میسر نمی شود مگر تمام دستگاه های مسئول همکاری لازم راداشته باشد تا استان آمادگی کامل برای پذیرش مهمانان داشته باشد.

قادری بیان کرد: متاسفانه پتانسیل های گردشگری استان کمتر معرفی شده و می طلبد رسانه ها در این رابطه تلاش بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه کردستان، استانی امن برای سرمایه گذاری و توسعه است، افزود: بی شک با اعتبارات قطره چکانی و محدود دولتی توسعه روی نمی دهد و بخش خصوصی باید در این راستا ورود پیدا کند و این میسر نمی شودمگر از  ظرفیت های استان نهایت استفاده شود.

وی اظهارداشت: هیچ مهمان غیر فرهنگی توسط آموزش و پرورش استان برای حمایت از هتل ها و مسافرخانه ها نباید اسکان داده شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت:  تا ۱۷ فروردین ماه سال آینده هر گونه عملیات حفاری و عمرانی در محورهای درون و برون شهری استان ممنوع است.

کد مطلب 4251869

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