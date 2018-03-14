پخش ۹۰ ویژه برنامه نوروزی از صدا و سیمای خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آیینه دار ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: طی ایام نوروز ۹۰ عنوان ویژه برنامه از صدا و سیمای خراسان جنوبی پخش می شود.

وی با بیان اینکه از این تعداد هشت ویژه برنامه از سیما پخش خواهد شد، گفت: این برنامه های شامل دو برنامه راهیان نور، قدم وَرچَش، سرسالی، باغ شرقی، خورجین و مستند است.

آیینه دار با بیان اینکه همچنین ۳۰ برنامه ویژه رادیو بوده که طی ایام نوروز برای مخاطبان پخش خواهد شد، افزود: تمامی این برنامه ها در راستای اعتلا و رشد و توسعه استان است.

وی با اشاره به عمده برنامه های رادیویی بیان کرد: «گوی بهار» اولین برنامه رادیویی بوده که روزهای ۲۸ و ۲۹ اسفند پخش خواهد شد.

آیینه دار بیان کرد: همچنین ویژه برنامه تحویل سال «سرسال نو» با مدت ۲۴۰ دقیقه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ و ۳۰ دقیقه شب پخش می شود.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی بیان کرد: ویژه برنامه «سلامو» برای راهنمایی و اطلاع رسانی مسافرین از جاذبه های استان از ساعت ۱۰ تا ۱۲ پخش می شود.

وی پخش برنامه «نونوا» از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در طول تعطیلات نوروزی را از دیگر برنامه های رادیویی دانست و گفت: این برنامه، لحظات شاد و مفرحی را برای مخاطبان ایجاد می کند.

آیینه دار بیان کرد: در راستای دیگر برنامه های رادیویی، طی چهار بخش ۱۵ دقیقه ای، دستگاه های متولی امر در برنامه های نوروز اقدامات خود را ارائه داده و اطلاع رسانی های لازم را خواهند داشت.

وی برنامه «ایران را بگردیم» را از دیگر برنامه های قابل پخش طی ایام نوروز دانست و افزود: هر استان تحت این برنامه در تایم ۳۰ دقیقه ای، قابلیت های استان را معرفی کرده و در کل شبکه های استانی پخش می شود.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی ادامه داد: این ویژه برنامه ۲۹ اسفند ماه در راستای معرفی قابلیت های خراسان جنوبی در برنامه های ۳۲ گانه پخش خواهد شد.

آیینه دار «همپای بهار» را از دیگر برنامه های مشترک استان ها دانست و گفت: این برنامه با مشارکت سیستان و بلوچستان و به میزبانی خراسان جنوبی پخش می شود.

وی بیان کرد: «شب های بهار» از دیگر برنامه های ابلاغی به همه استان ها بوده که هر شب یک استان از ساعت ۲۴ الی ۲ بامداد این برنامه را به صورت زنده پخش می کند.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: ۱۲ فروردین ماه سال آینده نیز، برنامه های جذاب رادیویی به حماسه تاریخی ملت ایران در این روز، خواهد پرداخت.

وی با بیان اینکه برای اولین بار «رادیونما» به برنامه های استان اضافه شده است، گفت: طی این برنامه هر زمان که کار تولیدی صدا را داشته ایم، تصویربرداری هم شده و به سمع و نظر مردم خواهیم رساند.

آیینه دار با اشاره به برنامه های حوزه سیمای استان طی ایام نوروز بیان کرد: ویژه برنامه «سرسالی» ۲۸ اسفند ماه ساعت ۲۱ الی ۲۳ و ۲۹ اسفند نیز ساعت ۱۴ تا ۲۳ پخش می شود.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی ادامه داد: در این ویژه برنامه نمایش طنز، مهمان های مختلف استانی و خارج استان، حضور نخبه های علمی و ورزشی و کارشناسان مذهبی را خواهیم داشت.

وی از پخش موسیقی های مختلف خبر داد و افزود: در برنامه تحویل سال، ارتباط زنده ای با راهیان نور، مشهد مقدس و آستان مقدس حسین ابن موسی کاظم(ع) در طبس خواهیم داشت.

آیینه دار پخش ویژه برنامه حضور مردم هنگام سال تحویل در قبور مطهر شهدا ، برنامه اختتامیه جشنواره سیمای خاوران و معرفی برترین های سیما را از دیگر برنامه های نوروزی دانست.

وی پخش برنامه های مختلف حوزه کودک اعم از فیلم سینمایی، کارتون و انیمیشن و کار عروسکی را دیگر برنامه ها دانست و گفت: جشنواره فیلم های سینمایی و نمایشی با انتخاب مردم را خواهیم داشت.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین هر شب ساعت ۲۳ سریال «لِژیونر» را از شبکه خاوران پخش خواهیم کرد.

وی از ساخت و پخش مستندهایی ویژه راهیان نور خبر داد و گفت: همچنین روزانه به مدت ۲۰ تا ۳۰ ثانیه به صورت زنده ارتباط را سرزمین وحی در راهیان نور خواهیم داشت.

آیینه دار از پخش موسیقی ترنم روزانه از ساعت ۱۹:۴۵ الی ۲۰ و ۰۰:۴۵ تا ۱:۰۰ بامداد خبر داد و افزود: ویژه برنامه طنز «خورجین» طی این ایام پخش خواهد شد.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی با اشاره به برنامه های حوزه موسیقی بیان کرد: طی سال جاری ۲۷ قطعه فاخر موسیقیایی تولید و طی ایام نوروز پخش می شود.

وی با اشاره به برنامه های خبری و گزارشات خبری بیان کرد: گزارش های متنوعی در زمینه های مختلف اعم از وضعیت بازار، خرید کالای ایرانی تولید و پخش خواهد شد.

آیینه دار بیان کرد: همچنین دو پویش مردمی در رادیو و تلویزیون با عنوان های «ایمنی و سلامت در رانندگی» و «پاکیزگی و سلامت» خواهیم داشت.