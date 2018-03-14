نخستین طرح آبخوان مصنوعی کشور در شاهرود اجرا شد

غلامحسین کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه احداث آبخوان مصنوعی به منظور استفاده از آب شرب در مقیاس کوچک در شاهرود اجرایی شد، ابراز داشت: در شرایطی که با کمترین میزان بارندگی‌ها در شهرستان مواجه هستیم یک‌چهارم این آبخوان آبگیری شده است.

وی بابیان اینکه این آبخوان برای روستاهای دورافتاده و حیات و وحش می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، افزود: جمع‌آوری آب باران، جلوگیری از تبخیر و آلودگی آب، امکان تامین آب در مناطق خشک، خروج ثقلی آب، کیفیت بالای آب و امکان کنترل مقدار خروجی آب و عدم نیاز به انرژی از جمله مزیت‌های این طرح محسوب می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود بابیان اینکه احداث آبخوان امکان ذخیره‌سازی آب در آبخوان با استفاده از تانکر در صورت عدم وقوع بارش و تشدید خشکسالی را فراهم می‌کند، ابراز داشت: با استفاده از این طرح‌ها در مناطق محروم کشور می‌توان مشکلات آب و فاضلاب روستایی و عشایر را بر طرف کرد.

کرمی با بیان اینکه بهترین آب دسترسی از سنگ‌های آهنگی است، تصریح کرد: اضافه شدن دیوار سیل بند به مجموعه باعث افزایش هزینه‌ها شد ولی با قیمت کمتر می توان آن را اجرایی کرد، این آبخوان ۱۲۰ هزار لیتر گنجایش آبگیری و ۴۴۰ مترمکعب حجم دارد.

وی افزود: در شرایطی که با کاهش نسبی میانگین بارش سالانه، کاهش تغذیه آبخوان‌ها و خشک شدن بسیاری از چشمه‌ها و قنات‌ها مواجه هستیم بیشترین ظلم به آب‌های زیرزمین روا شد و اکنون فرونشست زمین را می‌توان در برخی نقاط استان مشاهده کرد که باید برای جلوگیری از پدیده زلزله خاموش تدبیری اندیشه شود.

این آبخوان در پردیس معدن دانشگاه صنعتی شاهرود به بهره برداری رسید.