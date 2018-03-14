به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی قبل از ظهر چهارشنبه در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، اظهار داشت: حضرت علی(ع) فرمودند که فتنه‌ها از هوا و هوس برمی‌خیزد.

وی افزود: فتنه انگیزان جمع می‌شوند و همدیگر را یاری می‌کنند و حق و باطل را با هم مخلوط می‌کنند تا حق با پیرایه‌ها مخلوط شود و کسی نتواند آن را تشخیص دهد.

استاد برجسته حوزه اظهار داشت: در زمان ما فتنه فراوان است و از ابتدا دشمنان علیه ما فتنه انگیزی کرده‌اند.

وی افزود: سلاح میدان سخت، موشک و ابزار جنگی است ولی سلاح میدان جنگ نرم، بصیرت است.

تلاش دشمن برای نفوذ در حوزه‌های علمیه

آیت الله نوری همدانی اضافه کرد: دشمنان در طول دهه‌های گذشته درصدد این بودند که در حوزه‌ها نفوذ کنند زیرا مردم همیشه علمای بزرگ را جانشین پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) می‌دانند بنابراین سعی دارند که فتنه‌های خود را به حوزه بکشانند.

وی ادامه داد: چند روز قبل انگلستان به شیعیان لندن نشین هدیه‌ای داد؛ این‌ها برای مرجعیت، بدل‌سازی کرده‌اند و با این بدل‌سازی می‌خواهند به قول خودشان حوزه و مرجعیت را تضعیف کنند.

این مرجع تقلید شیعیان افزود: اهل حوزه باید مجهز و با بصیرت کامل باشند و بدانیم این فتنه‌ها وجود دارد و ادامه خواهد داشت و در برابر این فتنه‌ها بایستیم.

وی افزود: حوزه میراث بزرگانی مانند آیت الله بروجردی و امام خمینی(ره) است و همواره زنده خواهد ماند.

تأکید بر رفع بیکاری و گرانی

آیت الله نوری همدانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نوروز گفت: مسئولان محترم که می‌گویند ما برای عید همه چیز فراهم کرده‌ایم و جای تشکر دارد که باید همراه با ارزانی و فراوانی باشد.

وی تأکید کرد: عید با آمار و ارقام عید نمی‌شود بلکه با رفع بیکاری و گرانی عید خواهد بود.