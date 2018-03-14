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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۰۴

آیت الله نوری همدانی:

لندن نشینان به دنبال بدل‌سازی برای مرجعیت هستند

لندن نشینان به دنبال بدل‌سازی برای مرجعیت هستند

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان با اشاره به حادثه حمله به سفارت ایران در انگلستان، تأکید کرد: لندن نشینان دنبال بدل‌سازی برای مرجعیت و حوزه‌های علمیه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی قبل از ظهر چهارشنبه در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، اظهار داشت: حضرت علی(ع) فرمودند که فتنه‌ها از هوا و هوس برمی‌خیزد.

وی افزود: فتنه انگیزان جمع می‌شوند و همدیگر را یاری می‌کنند و حق و باطل را با هم مخلوط می‌کنند تا حق با پیرایه‌ها مخلوط شود و کسی نتواند آن را تشخیص دهد.

استاد برجسته حوزه اظهار داشت: در زمان ما فتنه فراوان است و از ابتدا دشمنان علیه ما فتنه انگیزی کرده‌اند.

وی افزود: سلاح میدان سخت، موشک و ابزار جنگی است ولی سلاح میدان جنگ نرم، بصیرت است.

تلاش دشمن برای نفوذ در حوزه‌های علمیه

آیت الله نوری همدانی اضافه کرد: دشمنان در طول دهه‌های گذشته درصدد این بودند که در حوزه‌ها نفوذ کنند زیرا مردم همیشه علمای بزرگ را جانشین پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) می‌دانند بنابراین سعی دارند که فتنه‌های خود را به حوزه بکشانند.

وی ادامه داد: چند روز قبل انگلستان به شیعیان لندن نشین هدیه‌ای داد؛ این‌ها برای مرجعیت، بدل‌سازی کرده‌اند و با این بدل‌سازی می‌خواهند به قول خودشان حوزه و مرجعیت را تضعیف کنند.

این مرجع تقلید شیعیان افزود: اهل حوزه باید مجهز و با بصیرت کامل باشند و بدانیم این فتنه‌ها وجود دارد و ادامه خواهد داشت و در برابر این فتنه‌ها بایستیم.

وی افزود: حوزه میراث بزرگانی مانند آیت الله بروجردی و امام خمینی(ره) است و همواره زنده خواهد ماند.

تأکید بر رفع بیکاری و گرانی

آیت الله نوری همدانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نوروز گفت: مسئولان محترم که می‌گویند ما برای عید همه چیز فراهم کرده‌ایم و جای تشکر دارد که باید همراه با ارزانی و فراوانی باشد.

وی تأکید کرد: عید با آمار و ارقام عید نمی‌شود بلکه با رفع بیکاری و گرانی عید خواهد بود.

کد مطلب 4251886

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