افزایش تعداد ایستگاههای مترو/نمی توانیم جلوی دستفروشان را بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، پرنوش نوبخت در مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری مترو با کمیته امداد افزود: این نهاد پس از انقلاب در راستای رسیدگی به نیازمندان و اهداف انقلاب حرکت کرده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۱۰ ایستگاه مترو فعال هستند، گفت: قرار است در آینده تعداد ایستگاه ها به ۱۱۵ برسد تا بتوانیم خدمات دهی مناسبی در حمل و نقل به هموطنان ارائه دهیم.

مدیرعامل مترو با اشاره به اینکه دستفروشان نیز شهروند هستند، گفت: دستفروشان ساماندهی نمی خواهند چرا که آنها مسافران مترو هستند که اقدام به فروش کالا می کنند و مردم خود باید از آنها خرید نکنند و اگر مترو را یک مرکز خرید سرپایی می بینند از آنها خرید کنند در غیر این صورت با خریدنکردن خود به خود دستفروش ها جمع می شوند.

وی گفت: دستفروشی در مترو به سلیقه مسافران بر می‌گردد و این مردم هستند که می توانند از دستفروش خرید نکنند و ما هم نمی توانیم جلویشان را بگیریم و بگوییم نفروشید.

به گفته وی: ساماندهی دستفروشان در مترو به ما مربوط نمی شود.

وی گفت: اولین کشوری هستیم که برای زنان واگن های جداگانه ای ایجاد کرده ایم که آنها بتوانند راحت تر تردد کنند و همچنین فضای مترو در کشور ما یکی از معدود کشورهایی است در دنیا که نظافت را رعایت می کنیم و پاکیزه هستیم.

نوبخت به ساماندهی صندوق های صدقات در مترو اشاره کرد و اظهارداشت: در برخی از ایستگاه ها ۲۳ صندوق خیریه علاوه بر صندوق های صدقات امداد وجود داشت که آنها را از ایستگاه ها خارج کردیم و به دنبال نظم بخشی به صندوق های صدقات هستیم و در حال حاضر سرفاصله حرکت در خطوط مترو چهار دقیقه است و همچنین تمامی ایستگاه های ما نمازخانه دارند و در ۳۵ ایستگاه مترو نماز جماعت برگزار می شود.